підписатися на розсилку
26.25 26.6
29.25 30.1
˟
  • Головна
  • Новини
  • Економіка
  • Спілка українських підприємців просить Раду відтермінувати запуск ринку електроенергії на рік
13 червня 2019, четвер, 15:13 22
Економіка 2019-06-13T17:30:04+03:00
Українські Новини
Спілка українських підприємців просить Раду відтермінувати запуск ринку електроенергії на рік

Спілка українських підприємців просить Раду відтермінувати запуск ринку електроенергії на рік

Союз українських підприємців (СУП) просить комітет Комітет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки підтримати перенесення впровадження нового ринку електроенергії на 1 рік до 1 липня 2020 року.

Про це йдеться в листі СУП, передають Українські Новини.

СУП бачить суттєві ризики запровадження ринку електроенергії з 1 липня, так як не прийняті необхідні нормативно-правові акти для імплементації Закону "Про ринок електроенергії", не врегульовані взаємовідносини між учасниками ринку щодо комерційного обліку електроенергії, не ліквідовано перехресне субсидування побутових споживачів промисловими споживачами, незрозумілою є вартість електроенергії для суб'єктів хозяйтсвования.

СУП просить комітет Ради з ПЕК підтримати законопроект №10376 про внесення змін у Закон "Про ринок електроенергії" щодо впровадження нового ринку електроенергії, який відкладе термін його впровадження на 1 рік і рекомендувати Верховній Раді прийняти його за основу і в цілому до 1 липня 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський запропонував Раді відтермінувати впровадження нового ринку електроенергії на рік.

Також зекретарь РНБО допускав запуск ринку електроенергії з 1 липня. При цьому, за словами Данилюка, за відтермінування запуску вільного ринку електроенергії в РНБО більшість.

Більше новин про: Електроенергія Союз українських підприємців Оптовий ринок електроенергії

Архів
Новини
Чиновники апарату Ради зловживали при закупівлі програмного забезпечення, - ДБР 17:18
На Київ насувається гроза 16:58
Команди не стріляти у відповідь на обстріл бойовиків на Донбасі не було, - Генштаб 16:51
Затримання диверсанта. Фото: СБУ
Диверсант заклав вибухівку на "Харківводоканалі", - СБУ 16:25
Від "Слуги народу" у другій частині списку в Раду йдуть прес-секеретарі 16:18
більше новин
Тиск на опозицію за спроби знизити ціну на газ такий же, як при попередньому президенті, - Кива 08:25
Стало відомо ім'я чоловіка, який відкрив стрілянину по журналісту на "Барабашово", - ЗМІ 11:49
Рада Європи позитивно оцінила судову реформу в Україні 09:21
Корупція – це коли Ахметов заробляє 1 мільярд в місяць, а 60% населення – за межею бідності, – Олександра Дрік 10:56
Завдяки енергореформі країна за 10 років отримає додатково 72 млрд доларів, - Андріан Прокіп 09:56
більше новин
Ведучий "1+1" Іванов йде на вибори за мажоритаркою від "Слуги народу", - ЗМІ 23:44
Зеленський призначив Абромавічуса членом наглядової ради "Укроборонпрому" 12:44
Кабмін звільнив заступника міністра охорони здоров'я Стефанишину, яка вирішила балотуватися в Раду від "Голосу" 13:30
Зеленський обговорив з Тимошенко ситуацію в країні і дострокові вибори 18:39
Коломойський вимагає повернути йому акції Приватбанку, – ЗМІ 13:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok