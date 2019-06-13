Спілка українських підприємців просить Раду відтермінувати запуск ринку електроенергії на рік

Союз українських підприємців (СУП) просить комітет Комітет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки підтримати перенесення впровадження нового ринку електроенергії на 1 рік до 1 липня 2020 року.

Про це йдеться в листі СУП, передають Українські Новини.

СУП бачить суттєві ризики запровадження ринку електроенергії з 1 липня, так як не прийняті необхідні нормативно-правові акти для імплементації Закону "Про ринок електроенергії", не врегульовані взаємовідносини між учасниками ринку щодо комерційного обліку електроенергії, не ліквідовано перехресне субсидування побутових споживачів промисловими споживачами, незрозумілою є вартість електроенергії для суб'єктів хозяйтсвования.

СУП просить комітет Ради з ПЕК підтримати законопроект №10376 про внесення змін у Закон "Про ринок електроенергії" щодо впровадження нового ринку електроенергії, який відкладе термін його впровадження на 1 рік і рекомендувати Верховній Раді прийняти його за основу і в цілому до 1 липня 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський запропонував Раді відтермінувати впровадження нового ринку електроенергії на рік.

Також зекретарь РНБО допускав запуск ринку електроенергії з 1 липня. При цьому, за словами Данилюка, за відтермінування запуску вільного ринку електроенергії в РНБО більшість.