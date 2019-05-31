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31 мая 2019, пятница, 19:20 25
Силовые структуры 2019-05-31T19:30:06+03:00
Українські Новини
За отсрочку запуска свободного рынка электроэнергии в СНБО большинство, - Данилюк

За отсрочку запуска свободного рынка электроэнергии в СНБО большинство, - Данилюк

Электроэнергия. Фото: Бизнес Цензор
Электроэнергия. Фото: Бизнес Цензор

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявляет, что большинство участников посвященного энергетическим проблемам заседания при СНБО выступают за отсрочку запланированного на 1 июля запуска свободного рынка электроэнергии, который Рада отказалась откладывать 28 мая.

Об этом он сообщил на брифинге после заседания.

"Большинство участников заседания сошлись на том, что запуск рынка нужно отложить и вопрос - делать это на три месяца, на 9 месяцев, на год. Но была и позиция, что нужно готовиться, что он все-таки будет внедрен (с 1 июля)", - сказал Данилюк.

В заседании кроме непосредственно членов СНБО участвовал широкий круг представителей власти, парламентариев, участников рынка энергетики.

При этом, по словам Данилюка, регулятор рынка и профильное министерство рапортуют о готовности к его запуску, а участники рынка и парламентарии выступают за перенос.

В качестве аргументов для необходимости переноса, по словам Данилюка, участники рынка в первую очередь называли неготовность системы расчетов, а также опасность скачка цен после запуска.

Данилюк подчеркнул, что была достигнута договоренность о том, что Кабмин должен максимально учесть все позиции, в том числе и международных партнеров, и подготовить свои предложения, а затем или внести их самостоятельно на рассмотрение Рады или вынести их на обсуждение на новом заседании СНБО.

Он добавил, что многое будет зависеть от способности Верховной Рады рассмотреть законопроект как внеочередной.

Как сообщали Українськi Новини, в ЕБРР считают, что отсрочка запуска свободного рынка электроэнергии в Украине необходима.

Также представительство ЕС рекомендует отсрочить введение нового рынка электроэнергии в Украине.

Тем временем Данилюк рассказал, каким темам СНБО посвятит первые два заседания.

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