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12 червня 2019, середа, 23:53 5
Верховна Рада і партії 2019-06-12T23:56:35+03:00
Українські Новини
Партія Тимошенко "Батьківщина" представила перших 50 кандидатів списку

Партія Тимошенко "Батьківщина" представила перших 50 кандидатів списку

ВО "Батьківщина" оприлюднила імена перших 50 кандидатів у народні депутати України від партії на позачергових виборах 21 червня 2019 року.

Відповідний список був оприлюднений на сайті політсили в середу ввечері, передають Українські Новини.

За підсумками з'їзду партії, який відбувся 10 червня, був затверджений список кандидатів в народні депутати, однак була оприлюднена тільки перша п'ятірка. Очолили його лідер "Батьківщини" і голова однойменної фракції в парламенті Юлія Тимошенко, лідер партії "Основа", позафракційний нардеп Сергій Тарута, а також екс-глава СБУ Валентин Наливайченко. У першу п'ятірку списку також увійшли заступник голови парламентської фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв і нардеп від цієї фракції Олена Кондратюк.

У першій десятці - чинні нардепи від "Батьківщини" Олена Кондратюк, Іван Кириленко, Андрій Кожем'якін, Григорій Немиря, Сергій Власенко, Валерій Дубіль.

Потім в списку йдуть нардепи з фракції "Батьківщина" Олександр Абдуллін (№11) та Іван Крулько (№12).

17-м номером балотується нардеп Ольга Бєлькова, яку в нинішнє скликання Верховної Ради було обрано від партії "Блок Петра Порошенко" і входить в однойменну фракцію.

Крім того, в списку "Батьківщини" на позачергових виборах нинішні народні депутати від цієї політсили Альона Шкрум (№22), Вадим Івченко (№24), Сергій Євтушок (№25), Рябчин Олексій (№32), Олександра Кужель (№37).

18-м номером балотується міністр з питань житлово-комунального господарства в уряді Тимошенко Олексій Кучеренко.

На проходження в парламент за списками "Батьківщини" також претендують народні депутати, які у Верховній Раді попереднього, 7-го скликання, складалися у фракції "Батьківщина" - Анжеліка Лабунська (№13), Віталій Данилов (№16) та Андрій Павловський (№48).

Список кандидатів має такий вигляд:


Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко;
лідер партії "Основа" Сергій Тарута
ексголова Служби безпеки України Валентин Наливайченко;
нардеп від "Батьківщини" Сергій Соболєв;
нардепка від "Батьківщини" Олена Контратюк;
нардеп від "Батьківщини" Іван Кириленко;
нардеп від "Батьківщини" Андрій Кожем'якін;
нардеп від "Батьківщини" Григорій Немиря;
нардеп від "Батьківщини" Сергій Власенко;
нардеп від "Батьківщини" Валерій Дубіль;
нардеп від "Батьківщини" Олександр Абдуллін;
нардеп від "Батьківщини" Іван Крулько;
нардепка VII скликання Анжеліка Лабунська;
голова київського обласного осередку "Батьківщини" Костянтин Бондарєв;
голова львівського обласного осередку "Батьківщини" Михайло Цимбалюк;
нардеп VII від "Батьківщини" Віталій Данілов;
нардепка від Блоку Петра Порошенка Ольга Бєлькова;
ексміністр житлово-комунального господарства в уряді Тимошенко Олексій Кучеренко;
глава партії "Основа" Андрій Ніколаєнко;
голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець;
Андрій Пузійчук;
нардепка від "Батьківщини" Альона Шкрум;
Володимир Кабаченко;
нардеп від "Батьківщини" Вадим Івченко;
нардеп від "Батьківщини" Сергій Євтушок;
член фракції "Блок Юлії Тимошенко – Батьківщина" у Верховній Раді VI скликання Михайло Соколов;
член партії "Батьківщина" Богдан Лукашук;
член фракції Тимошенко у Верховній Раді VI скликання Михайло Лівінський;
голова Кіровоградської облради Олександр Чорноіваненко;
дипломат Маркіян Лубківський;
член партії "Батьківщина" Сергій Митрофанський;
нардеп від "Батьківщини" Олексій Рябчин;
нардеп від "Батьківщини" у Верховній Раді VII скликання Василь Гладій;
заступник голови Дніпропетровської облради Мгер Куюмчан;
"кіборг", учасник бойових дій на Донбасі Микола Тихонов;
депутат Луцької міськради від "Батьківщини" Валерій Бондарук;
нардепка від "Батьківщини" Олександра Кужель;
перший заступник голови Одеської облради Олег Радковський;
депутат Черкаської міськради Юрій Тренкін;
депутат Закарпатської облради від "Батьківщини" Іван Курах;
ексголова Луганської облдержадміністрації Ірина Верігіна;
бізнесмен, керівник Тернопільського осередку "Батьківщини" Микола Сліпченко;
керівниця Запорозької обласної організації "Батьківщина молода" Катерина Гогунська;
нардеп у Раді VI скликання від "БЮТ – Батьківщина" Віктор Олійник;
нардеп у Раді VI скликання від "БЮТ – Батьківщина" Сергій Подгорний;
нардепка в Раді VI скликання від "БЮТ – Батьківщина" Олена Шустік;
нардепка в Раді VI скликання від "БЮТ – Батьківщина" Ольга Боднар-Петровська;
нардеп у Раді VII скликання від "Батьківщини" Андрій Павловський;
радник Тимошенко на посаді прем'єрки (2008–2010 гол) Іван Томич;
депутатка Сумської облради Катерина Приходько. 

Як повідомляли "Українські Новини", у понеділок Тимошенко заявила, що готова до формування коаліції з партією "Слуга народу" в новому скликанні Верховної Ради.

Тим часом 7,8% визначилися зі своїм вибором респондентів готові проголосувати за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" за даними опитування КМІС.

Зазначимо, сьогодні, 10 червня, останній день для висування партіями кандидатів на вибори Ради.

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