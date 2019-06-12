Партія Тимошенко "Батьківщина" представила перших 50 кандидатів списку

ВО "Батьківщина" оприлюднила імена перших 50 кандидатів у народні депутати України від партії на позачергових виборах 21 червня 2019 року.\r\nВідповідний список був оприлюднений на сайті політсили в середу ввечері, передають Українські Новини.\r\nЗа підсумками з'їзду партії, який відбувся 10 червня, був затверджений список кандидатів в народні депутати, однак була оприлюднена тільки перша п'ятірка. Очолили його лідер "Батьківщини" і голова однойменної фракції в парламенті Юлія Тимошенко, лідер партії "Основа", позафракційний нардеп Сергій Тарута, а також екс-глава СБУ Валентин Наливайченко. У першу п'ятірку списку також увійшли заступник голови парламентської фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв і нардеп від цієї фракції Олена Кондратюк.\r\nУ першій десятці - чинні нардепи від "Батьківщини" Олена Кондратюк, Іван Кириленко, Андрій Кожем'якін, Григорій Немиря, Сергій Власенко, Валерій Дубіль.\r\nПотім в списку йдуть нардепи з фракції "Батьківщина" Олександр Абдуллін (№11) та Іван Крулько (№12).\r\n17-м номером балотується нардеп Ольга Бєлькова, яку в нинішнє скликання Верховної Ради було обрано від партії "Блок Петра Порошенко" і входить в однойменну фракцію.\r\nКрім того, в списку "Батьківщини" на позачергових виборах нинішні народні депутати від цієї політсили Альона Шкрум (№22), Вадим Івченко (№24), Сергій Євтушок (№25), Рябчин Олексій (№32), Олександра Кужель (№37).\r\n18-м номером балотується міністр з питань житлово-комунального господарства в уряді Тимошенко Олексій Кучеренко.\r\nНа проходження в парламент за списками "Батьківщини" також претендують народні депутати, які у Верховній Раді попереднього, 7-го скликання, складалися у фракції "Батьківщина" - Анжеліка Лабунська (№13), Віталій Данилов (№16) та Андрій Павловський (№48).\r\nСписок кандидатів має такий вигляд:Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко;лідер партії "Основа" Сергій Тарутаексголова Служби безпеки України Валентин Наливайченко;нардеп від "Батьківщини" Сергій Соболєв;нардепка від "Батьківщини" Олена Контратюк;нардеп від "Батьківщини" Іван Кириленко;нардеп від "Батьківщини" Андрій Кожем'якін;нардеп від "Батьківщини" Григорій Немиря;нардеп від "Батьківщини" Сергій Власенко;нардеп від "Батьківщини" Валерій Дубіль;нардеп від "Батьківщини" Олександр Абдуллін;нардеп від "Батьківщини" Іван Крулько;нардепка VII скликання Анжеліка Лабунська;голова київського обласного осередку "Батьківщини" Костянтин Бондарєв;голова львівського обласного осередку "Батьківщини" Михайло Цимбалюк;нардеп VII від "Батьківщини" Віталій Данілов;нардепка від Блоку Петра Порошенка Ольга Бєлькова;ексміністр житлово-комунального господарства в уряді Тимошенко Олексій Кучеренко;глава партії "Основа" Андрій Ніколаєнко;голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець;Андрій Пузійчук;нардепка від "Батьківщини" Альона Шкрум;Володимир Кабаченко;нардеп від "Батьківщини" Вадим Івченко;нардеп від "Батьківщини" Сергій Євтушок;член фракції "Блок Юлії Тимошенко – Батьківщина" у Верховній Раді VI скликання Михайло Соколов;член партії "Батьківщина" Богдан Лукашук;член фракції Тимошенко у Верховній Раді VI скликання Михайло Лівінський;голова Кіровоградської облради Олександр Чорноіваненко;дипломат Маркіян Лубківський;член партії "Батьківщина" Сергій Митрофанський;нардеп від "Батьківщини" Олексій Рябчин;нардеп від "Батьківщини" у Верховній Раді VII скликання Василь Гладій;заступник голови Дніпропетровської облради Мгер Куюмчан;"кіборг", учасник бойових дій на Донбасі Микола Тихонов;депутат Луцької міськради від "Батьківщини" Валерій Бондарук;нардепка від "Батьківщини" Олександра Кужель;перший заступник голови Одеської облради Олег Радковський;депутат Черкаської міськради Юрій Тренкін;депутат Закарпатської облради від "Батьківщини" Іван Курах;ексголова Луганської облдержадміністрації Ірина Верігіна;бізнесмен, керівник Тернопільського осередку "Батьківщини" Микола Сліпченко;керівниця Запорозької обласної організації "Батьківщина молода" Катерина Гогунська;нардеп у Раді VI скликання від "БЮТ – Батьківщина" Віктор Олійник;нардеп у Раді VI скликання від "БЮТ – Батьківщина" Сергій Подгорний;нардепка в Раді VI скликання від "БЮТ – Батьківщина" Олена Шустік;нардепка в Раді VI скликання від "БЮТ – Батьківщина" Ольга Боднар-Петровська;нардеп у Раді VII скликання від "Батьківщини" Андрій Павловський;радник Тимошенко на посаді прем'єрки (2008–2010 гол) Іван Томич;депутатка Сумської облради Катерина Приходько. \r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у понеділок Тимошенко заявила, що готова до формування коаліції з партією "Слуга народу" в новому скликанні Верховної Ради.\r\nТим часом 7,8% визначилися зі своїм вибором респондентів готові проголосувати за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" за даними опитування КМІС.\r\nЗазначимо, сьогодні, 10 червня, останній день для висування партіями кандидатів на вибори Ради.