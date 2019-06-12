Екс-депутат Одеської міськради і відомий спортсмен передумали балотуватися від "Слуги народу"

Колишній депутат Одеської міської ради Дмитро Співак та президент Національної федерації фехтування України Вадим Гутцайт вирішили не балотуватися на позачергових виборах у Верховну Раду за списком політичної партії "Слуга народу".

Про це повідомляє прес-служба партії, передають Українські Новини.

"Співак Дмитро Павлович №33 і Гутцайт Вадим Маркович №81 вирішили не балотуватися на цих виборах і не будуть включені в остаточний список партії", - написано в ньому.

Співак на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook заявив, що після оголошення про включення його до списку партії проти нього розпочалася кампанія з дискредитації і що він не хоче приносити репутаційні втрати через свою позицію, заявивши, що продовжить свою кар'єру в медіа.

Гутцайт на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook заявив, що не бачить себе в політиці.

Як повідомляли Українські Новини, раніше "Слуга народу" виключила юристку, дочку кіровоградського бізнесмена Ірину Панченко, а також колишнього заступника міністра оборони Юрія Гусєва з списку кандидатів у депутати Верховної Ради від партії.

Кандидат від Зеленського відмовився від прохідного 33 місця у списку.

Раніше був опублікований список сотні кандидатів від партії "Слуга народу".