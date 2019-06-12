Зеленський обговорив з Тимошенко ситуацію в країні і дострокові вибори

Президент Володимир Зеленський обговорив з лідером політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлією Тимошенко ситуацію в країні і дострокові вибори.

Про це Тимошенко написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Тільки що провела зустріч з Президентом Володимиром Зеленським у його адміністрації", - повідомила вона.

Крім того, політики говорили про те, як втілити в життя зміни, яких очікують від нової влади люди.

Як повідомляли Українські Новини, Юлія Тимошенко представила кандидатів у депутати від "Батьківщини".

У понеділок, 10 червня, Юлія Тимошенко заявила, що готова до формування коаліції з партією "Слуга народу" в новому скликанні Верховної Ради.

Тим часом 7,8% визначилися зі своїм вибором респондентів готові проголосувати за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" за даними опитування КМІС.

Крім того, 10,2% респондентів, опитаних Українським інститутом соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка, групою "Рейтинг" і центром "Соціальний моніторинг", виступають за призначення прем'єр-міністром голови партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко.