Зеленський обговорив з Тимошенко ситуацію в країні і дострокові вибори

Президент Володимир Зеленський обговорив з лідером політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлією Тимошенко ситуацію в країні і дострокові вибори.\r\nПро це Тимошенко написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Тільки що провела зустріч з Президентом Володимиром Зеленським у його адміністрації", - повідомила вона.\r\nКрім того, політики говорили про те, як втілити в життя зміни, яких очікують від нової влади люди.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Юлія Тимошенко представила кандидатів у депутати від "Батьківщини".\r\nУ понеділок, 10 червня, Юлія Тимошенко заявила, що готова до формування коаліції з партією "Слуга народу" в новому скликанні Верховної Ради.\r\nТим часом 7,8% визначилися зі своїм вибором респондентів готові проголосувати за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" за даними опитування КМІС.\r\nКрім того, 10,2% респондентів, опитаних Українським інститутом соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка, групою "Рейтинг" і центром "Соціальний моніторинг", виступають за призначення прем'єр-міністром голови партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко.