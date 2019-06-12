Рева заявив, що готовий працювати в уряді тільки у Гройсмана

Міністр соціальної політики Андрій Рева не має наміру балотуватися у Верховну Раду, проте готовий знову очолити міністерство в уряді Володимира Гройсмана.

Про це він сказав журналістам, передають Українські Новини.

"Я не планую бути народним депутатом, міністром, я працював в уряді Володимира Гройсмана. Якщо уряд Володимира Борисовича буде вважати, що я там потрібен - це один варіант",- сказав він.

За словами Реви, якщо наступний уряд очолить не Гройсман, він не бачить себе його членом.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, міністр освіти і науки Лілія Гриневич, виконуюча обов'язки міністра інформаційної політики Еміне Джапарова, міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко та міністр культури Євген Нищук очолили список "Української стратегії" Гройсмана на позачергових виборах Верховної Ради.

Раніше Володимир Гройсман оголосив про своє рішення подати у відставку.

Але Верховна Рада відмовилася прийняти відставку Гройсмана.