Зеленський призначив Абромавічуса членом наглядової ради "Укроборонпрому"

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавічуса членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".\r\nПро це йдеться в указі №402 від 12 червня, передають Українські Новини.\r\nРаніше в наглядову раду входили голова Державної служби фінансового моніторингу Ігор Черкаський, генерал-лейтенант запасу Ярослав Скалько і ректор національного технічного університету "Київський політехнічний інститут ім. В. Сікорського" Михайло Згуровський.\r\nВ указі Зеленського сказано, що термін повноважень Черкаського і Скалько завершився.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Зеленського проти ліквідації "Укроборонпрому".\r\nТим часом, замість "Укроборонпрому" створять новий державний орган.