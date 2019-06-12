Зеленський призначив Абромавічуса членом наглядової ради "Укроборонпрому"

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавічуса членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".

Про це йдеться в указі №402 від 12 червня, передають Українські Новини.

Раніше в наглядову раду входили голова Державної служби фінансового моніторингу Ігор Черкаський, генерал-лейтенант запасу Ярослав Скалько і ректор національного технічного університету "Київський політехнічний інститут ім. В. Сікорського" Михайло Згуровський.

В указі Зеленського сказано, що термін повноважень Черкаського і Скалько завершився.

Як повідомляли Українські Новини, у Зеленського проти ліквідації "Укроборонпрому".

Тим часом, замість "Укроборонпрому" створять новий державний орган.