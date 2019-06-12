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12 червня 2019, середа, 12:12 7
Вибори 2019-06-12T12:20:28+03:00
Українські Новини
Кандидат від Зеленського відмовився від прохідного 33 місця в списку

Кандидат від Зеленського відмовився від прохідного 33 місця в списку

Дмитро Співак. Фото: Facebook/Дмитро Співак
Дмитро Співак. Фото: Facebook/Дмитро Співак

Екс-депутат Одеської міської ради Дмитро Співак заявив, що не буде балотуватися на виборах у Верховну Раду за списком партії "Слуга народу". Про це Співак написав на своїй сторінці в Facebook.

"Я прийняв для себе непросте, але обдумане рішення. Я не йду в парламент!" — написав Співак.

Також Співак пояснив причини такого рішення.

"По-перше, після того, як на з'їзді партії "Слуга народу" мене оголосили під номером 33, в соціальних мережах розгорнулася проти мене і моєї родини ціла кампанія з дискредитації. Жахливий бруд і потоки цинічної брехні від псевдо активістів типу Стерненка і Ко заполонили всі "смітники" і ботосфера зайнялася своєю звичною справою. По-друге, я розумію, що моя публічна позиція, яку я відстоюю вже кілька років з телеекранів, дуже багатьом не подобається. Але я не буду її міняти на догоду нинішній кон'юнктурі. Та й заради горезвісного мандата – теж. А тому, я не хотів би завдати якісь репутаційні ризики Президенту Зеленському і його партії. Можна бути не просто в опозиції, а бути запобіжником багатьох негативних процесів у державі, тим самим допомагаючи відроджувати країну", - зазначив Співак.

Крім того, Співак зазначив, що його телевізійна і журналістська діяльність дає йому більше можливостей впливати на громадську думку.

"І в четверте. Поки в Україні думки так званих "патріотів" і "активістів" будуть сприйматися як істина в останній інстанції, і вони будуть безкарно і під прикриттям впливати на уми громадян і позицію влади, наша молода демократія буде і далі ходити по замкнутому колу. А тому, я бачу своїм завданням зробити все можливе, щоб такі персонажі назавжди зникли з суспільної свідомості людей і життя країни", - додав Співак.

Як повідомляли Українські Новини, "Громадянська позиція" допускає коаліцію з "Слугою народу".

Раніше був опублікований список сотні кандидатів від партії "Слуга народу".

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