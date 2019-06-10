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10 июня 2019, понедельник, 16:39 253
Политика 2019-06-10T16:39:34+03:00
Українські Новини
"Гражданская позиция" допускает коалицию со "Слугой народа"

"Гражданская позиция" допускает коалицию со "Слугой народа"

Партия "Гражданская позиция" не находится в оппозиции и допускает участие в формировании коалиции с партией "Слуга народа" в новом созыве Верховной Рады.

Об этом на съезде партии сообщил ее лидер Анатолий Гриценко, передают Українські новини.

"Мы ни в коем случае не в оппозиции, как, к примеру, Петр Порошенко... Мы настроены и есть партийное решение, что если нынешняя президентская команда делает правильные дела, не допускаются грубые ошибки, назначаются правильные люди с правильной моралью и кому-то из наших предлагают, даже сейчас, идти работать в одной команде - они пойдут", - сказал он.

Кроме того Гриценко подчеркнул, что партия может участвовать в формировании коалиции в парламенте.

"После избрания в парламент, если за тот период мы пройдем избирательную кампанию без потерь для государства со стороны новой команды, мы готовы и будем брать участие в формировании и большинства и правительства, делегировать своих людей на все уровни исполнительной власти", - заявил политик.

Как сообщали Українські новини, Гриценко, внефракционный депутат Верховной Рады Дмитрий Добродомов, экс-депутаты Рады Николай Томенко и Николай Катеринчук, а также активистка Марина Соловьева возглавили список "Гражданской позиции" на внеочередные выборы парламента 21 июля.

Ранее уже был опубликован список сотни кандидатов от партии "Слуга народа".

Отметим, сегодня последний день для выдвижения партиями кандидатов на выборы Рады.

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