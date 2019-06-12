Жінка, яка подала позов на компанію, ніколи не була нашою клієнткою, - SkyUp

Авіакомпанія SkyUp заявила, що людина, чий позов став підставою для прийняття судом рішення про призупинення ліцензії авіакомпанії, ніколи не купувала квитки і не була клієнтом SkyUp.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба авіакомпанії.

"Для того, щоб мати будь-які претензії на адресу авіакомпанії, позивач має бути її клієнтом. Людина, чий позов став підставою для прийняття ухвали про призупинення ліцензії авіакомпанії SkyUp Airlines, ніколи не купувала квитки в SkyUp Airlines і ніколи не була її клієнтом", - сказала вона.

Крім того, авіакомпанія стверджує, що в позивача і не могло бути доказів неякісного обслуговування, оскільки рейси в Шарм-ель-Шейх (Єгипет) авіакомпанії є чартерними і здійснюються тільки на замовлення туроператорів.

Таким чином, на думку компанії, позивач не міг купити квиток на рейс "Київ-Шарм-ель-Шейх", який він зазначив у позовній заяві, оскільки подібних квитків фізично не існує.

За власними даними авіакомпанії, а також за даними туроператорів-партнерів, туриста або пасажира з такими ім'ям і прізвищем ніколи не було.

Також наголошується, що ліцензія на право перевезення пасажирів оформлюється за наказом Державної авіаційної служби та єдиний юридичний спосіб у судовому порядку скасувати такий наказ - рішення адміністративного суду.

Своєю чергою авіакомпанія вже подала апеляційну скаргу до Апеляційного суду Київської області.

Зараз компанія працює в штатному режимі.

Як повідомляли Українськi Новини, 21 травня 2018 року SkyUp виконав перший рейс.

Новостворений український національний лоукост SkyUp почав роботу з квітня 2018 року.