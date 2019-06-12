Кількість жертв пожежі в одеській психлікарні збільшилася до семи

Кількість жертв пожежі в корпусі психіатричної лікарні в Одесі станом на 12 червня збільшилася до 7 осіб. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, передають Українські Новини.\r\nПовідомляється, що ще один потерпілий при пожежі в лікарні помер 12 червня.\r\nЗагальна кількість загиблих зросла до 7 осіб.\r\nВогонь спалахнув на даху будівлі в ніч на 11 червня, площа пожежі становила 500 кв. м.\r\nНа місці працювали 57 рятувальників, було задіяно 12 одиниць техніки.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, пожежу в психлікарні в Одесі Зеленський доручив розслідувати Гройсману.\r\nТим часом, наслідки жахливої пожежі в одеській психлікарні показали з висоти пташиного польоту.