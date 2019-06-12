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12 червня 2019, середа, 11:10 11
Суспільство 2019-06-12T12:15:01+03:00
Українські Новини
Кількість жертв пожежі в одеській психлікарні збільшилася до семи

Кількість жертв пожежі в одеській психлікарні збільшилася до семи

Кількість жертв пожежі в корпусі психіатричної лікарні в Одесі станом на 12 червня збільшилася до 7 осіб. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, передають Українські Новини.

Повідомляється, що ще один потерпілий при пожежі в лікарні помер 12 червня.

Загальна кількість загиблих зросла до 7 осіб.

Вогонь спалахнув на даху будівлі в ніч на 11 червня, площа пожежі становила 500 кв. м.

На місці працювали 57 рятувальників, було задіяно 12 одиниць техніки.

Як повідомляли Українські Новини, пожежу в психлікарні в Одесі Зеленський доручив розслідувати Гройсману.

Тим часом, наслідки жахливої пожежі в одеській психлікарні показали з висоти пташиного польоту.

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