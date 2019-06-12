Кандидатка в Раду від "Слуги народу" тусовщиця Ірина Панченко фотографується оголеною

Дівчина на ім'я Ірина Панченко посіла 73-е місце в списку сотні кандидатів від партії "Слуга народу" президента Володимира Зеленського. Про те, хто вона така, розповідає "Страна".

Ірина Панченко - 25-річна дочка бізнесмена Сергія Панченка, який родом з Кіровоградської області. З 2000 року живе в Києві.

Нещодавно Ірина замовляла фотосесію в студії Inlight. Серед професійних кадрів є і досить відверті знімки - у ванній, в білизні і топлес. Одна з колишніх однокурсниць Ірини з юридичного факультету висловилася про неї так: "Вчилися разом в КНУ ім. Т. Шевченка. Вона з тусовки мажорів".

Джерела видання стверджують, що Панченко з подругами часто можна зустріти в кароке-барах: "Вона любить співати LEO і MARIO, відпочиває там з подругами "дівичниками" по 15-20 осіб".

Батько дівчини Сергій відмовився коментувати, як його дочка опинилася у списку партії "Слуга народу", але надіслав її резюме.

Вона дійсно закінчила юридичний факультет КНУ ім. Т. Шевченка в 2016 році. Також з 2014 по 2017 рік навчалася в КІМО. У 2018 році проходила курси телеведучих "Showmax".

У графі "досвід роботи" у 25-річної Ірини Панченко вказан один рядок - працювала юристом у ТОВ "Торговий дім "Фінпром" (2014-2017 рр..), а з вересня 2017 року - приватний нотаріус. Своїми головними діловими якостями Ірина вважає, серед іншого, старанність, самокритичність, стресостійкість і здібності до швидкого навчання.

№73 в списку партії "Слуга народу" Ірина Панченко.

У своєму резюме Ірина додатково акцентувала, що володіє українською, російською та англійською мовами. А також вміє користуватися комп'ютером, зокрема програмами Word, Excel і PowerPoint.

У коментарі виданню Панченко підтвердила, що це саме вона значиться під 73-м номером у списку партії "Слуга народу". Однак на питання, як вона опинилася в команді Зеленського, Ірина відповідати відмовилася. Вона не підтвердила і не спростувала інформацію джерела про те, що місце в списку купив її батько.

"Я буду давати коментарі, коли я буду в партії. Я ще нікуди не потрапила. Поговоримо після виборів", - заявила Панченко.

В партії пообіцяли розібратися в питанні.

За неперевіреною інформацією джерела видання, Ірина Панченко їздить на джипі Bentley. Помічена лише в найдорожчих салонах Києва з собачкою, на вечірках у нічних клубах і ресторанах.

Як повідомляли Українські Новини, ЗМІ писали, що ведучий "1+1" Іванов йде на вибори за мажоритаркою від "Слуги народу".

Також від "Слуги народу" балотуються журналіст Дубинський і актор Корявченков.