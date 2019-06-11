Організатор концертів "Кварталу 95" з медаллю ФСБ: хто такий новий голова Служби зовнішньої розвідки

Призначений президентом Володимиром Зеленським голова Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв раніше неодноразово організовував виступи "Кварталу 95" у своєму депутатському окрузі, повідомляє "Українська правда".

Повідомлення про безкоштовні концерти збереглись як на сторінках місцевих ЗМІ, так і на сайті партії "Батьківщина", яку Бухарєв представляв у парламенті.

Також дружина Бухарєва Олена у 2013 році організовувала у столичній гімназії, де викладає російську мову та світову літературу, концерт до річниці співака Володимира Висоцького. Участь у ньому брав "95 Квартал".

Дочка новопризначеного розвідника Юлія – молода співачка, часто бере участь в організованих батьком концертах. У Facеbook Юлія та Олена публікували фото з "кварталівцями".

Юлія (ліворуч) і Олена (праворуч) Бухарєви із Зеленським після його перемоги на виборах. Фото: Юлія Бухарева/Facebook

Юлія та Олена Бухарєви з "кварталівцем" Юрієм Корявченковим. Фото: Юрій Коряченков/Facebook

У 2014 році, балотуючись до Ради, Бухарєв серед своїх нагород вказав почесну відзнаку Служби безпеки України медаль ФСБ Росії "За боевое содружество". Пізніше чоловік пояснював, що отримав її близько 10 років до того, за "участь у проведенні міжнародної операції по запобіганню перекидання великої партії наркотиків з країн Латинської Америки до Європи".

Агітаційна листівка Бухарєва. Фото: Владислав Бухарєв/Facebook

Згідно з декларацією, Бухарев з 1987 року працював у державному секторі і в минулому році заробив 395 тисяч гривень. Його дружина декларувала тільки заробітну плату зі столичної Слов'янської гімназії в 91 тисячу на рік. При цьому сім'я володіє будинком на 701 квадратний метр і кількома ділянками сумарно на 3 тисячі квадратних метрів у Київській області. Подружжя мають елітні годинники, 409 тисяч доларів і 88 тисяч євро. Дружина має нерухомість в окупованому Криму: квартиру, паркомісце і ділянку. Також в минулому році Бухарев зробив дочці-студентці подарунок на 15,5 млн грн – ймовірно, мова йде про столичну квартиру на 219 м кв., власницею якої стала дівчина.

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