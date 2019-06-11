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11 червня 2019, вівторок, 19:39 23
Силові структури 2019-06-11T21:30:03+03:00
Українські Новини
Голова громади отримав $25 тисяч хабара за земельні ділянки в Дніпрі

Голова громади отримав $25 тисяч хабара за земельні ділянки в Дніпрі

Хабар. Фото: Нацполіція
Хабар. Фото: Нацполіція

Оперативники Управління захисту економіки в Дніпропетровській області, працівники військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України та слідчі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області затримали голову громади за підозрою в отриманні 25 тис. доларів хабара в Дніпрі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, голова вимагав кошти за виділення двох земельних ділянок під будівництво.

Рішення про виділення однієї ділянки під будівництво він оцінив у 12 000 доларів США.

Чоловіка було затримано під час передачі грошей.

З його автомобіля правоохоронці вилучили 25 тис. доларів.

Вирішується питання про повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 (отримання хабара) Кримінального кодексу і обрання запобіжного заходу.

Хабар. Фото: НацполицияХабар. Фото: Нацполіція

Як повідомляли Українські Новини, в Сумській області суддю затримали за підозрою в отриманні $4 тис. хабара. Також заступника мера Василькова затримали за підозрою в отриманні $2,5 тис. хабара.

Крім того, інспектор ДФС обіцяв "не помітити" неоформлених працівників за 15 тис. гривень під Хмельницьким.

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