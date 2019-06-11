Голова громади отримав $25 тисяч хабара за земельні ділянки в Дніпрі

Оперативники Управління захисту економіки в Дніпропетровській області, працівники військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України та слідчі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області затримали голову громади за підозрою в отриманні 25 тис. доларів хабара в Дніпрі.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з повідомленням, голова вимагав кошти за виділення двох земельних ділянок під будівництво.\r\nРішення про виділення однієї ділянки під будівництво він оцінив у 12 000 доларів США.\r\n\r\nЧоловіка було затримано під час передачі грошей.\r\nЗ його автомобіля правоохоронці вилучили 25 тис. доларів.\r\n\r\nВирішується питання про повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 (отримання хабара) Кримінального кодексу і обрання запобіжного заходу.\r\nХабар. Фото: Нацполіція\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Сумській області суддю затримали за підозрою в отриманні $4 тис. хабара. Також заступника мера Василькова затримали за підозрою в отриманні $2,5 тис. хабара.\r\nКрім того, інспектор ДФС обіцяв "не помітити" неоформлених працівників за 15 тис. гривень під Хмельницьким.