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22 мая 2019, среда, 14:54 7451
Политика 2019-05-22T14:55:01+03:00
Українські Новини
Заммэра Василькова задержали по подозрению в получении $2,5 тыс. взятки

Заммэра Василькова задержали по подозрению в получении $2,5 тыс. взятки

Прокуратура Киева совместно с Главным Управлением Службы безопасности Украины задержала заместителя председателя Васильковского городского совета Киевской области по подозрению в получении взятки в размере 2,5 тыс. долларов.

Об этом говорится в сообщении на странице прокуратуры Киева в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, чиновник требовал и получил от гражданина взятку в размере 2 500 долларов за восстановление государственной регистрации пяти земельных участков, расположенных в пределах Васильковского района.

Правоохранители сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве депутат облсовета попался на взятке в $5 тыс.

Ранее на Киевщине зампрокурора попался на взятке.

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