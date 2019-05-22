Заммэра Василькова задержали по подозрению в получении $2,5 тыс. взятки

Прокуратура Киева совместно с Главным Управлением Службы безопасности Украины задержала заместителя председателя Васильковского городского совета Киевской области по подозрению в получении взятки в размере 2,5 тыс. долларов.\r\nОб этом говорится в сообщении на странице прокуратуры Киева в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\nСогласно сообщению, чиновник требовал и получил от гражданина взятку в размере 2 500 долларов за восстановление государственной регистрации пяти земельных участков, расположенных в пределах Васильковского района.\r\nПравоохранители сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса.\r\nНа данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Киеве депутат облсовета попался на взятке в $5 тыс.\r\nРанее на Киевщине зампрокурора попался на взятке.