Відео дня: наслідки жахливої пожежі в одеській психлікарні показали з висоти пташиного польоту

Сьогодні, 11 червня, були опубліковані кадри з місця смертельної пожежі в психіатричній лікарні в Одесі, яка забрала життя шести осіб. Відео наслідків пожежі з висоти пташиного польоту опублікувала "Думська".

Так, повідомляється, що вціліла тільки третина будівлі.

Наголошується, що пожежники вдень все ще поливали тліючі залишки згорілого відділення №7.

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На місці працювали співробітники криміналістичної лабораторії, на територію корпусу нікого не пропускають.

Наголошується, що серед загиблих — медсестра лікарні. Попередня причина смерті — отруєння чадним газом. Особи загиблих встановлені, їх тіла направлені на експертизу. Ще шестеро пацієнтів лікарні госпіталізовано, один з них у вкрай тяжкому стані.

Ймовірною причиною пожежі фахівці вважають занесення стороннього джерела запалювання ззовні, тобто він не пов'язаний з несправністю обладнання. Втім, це не означає, що лікарню обов'язково підпалили: пожежа могла стати результатом і куріння в недозволеному місці.

Також стали відомі імена загиблих пацієнтів і медсестри:

Пастернак Марія Григорівна, 1934 року народження;

Клапчук Семен Порфирович, 1934 року народження;

Поровкова Лідія Петрівна, 1934 року народження;

Тодорова Галина Степанівна, 1937 року народження;

Лазарєв Михайло Кузьмич, 1928 року народження;

Нікітіна Юлія Олександрівна, 1964 року народження.

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі в психлікарні Воробйова сталася пожежа: загинули 6 осіб.

Тим часом, пожежу в психлікарні Одеси Зеленський доручив розслідувати Гройсману.