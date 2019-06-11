Відео дня: наслідки жахливої пожежі в одеській психлікарні показали з висоти пташиного польоту

Сьогодні, 11 червня, були опубліковані кадри з місця смертельної пожежі в психіатричній лікарні в Одесі, яка забрала життя шести осіб. Відео наслідків пожежі з висоти пташиного польоту опублікувала "Думська".\r\nТак, повідомляється, що вціліла тільки третина будівлі.\r\nНаголошується, що пожежники вдень все ще поливали тліючі залишки згорілого відділення №7.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=MOaYDQ24-_U#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nНа місці працювали співробітники криміналістичної лабораторії, на територію корпусу нікого не пропускають.\r\nНаголошується, що серед загиблих — медсестра лікарні. Попередня причина смерті — отруєння чадним газом. Особи загиблих встановлені, їх тіла направлені на експертизу. Ще шестеро пацієнтів лікарні госпіталізовано, один з них у вкрай тяжкому стані.\r\nЙмовірною причиною пожежі фахівці вважають занесення стороннього джерела запалювання ззовні, тобто він не пов'язаний з несправністю обладнання. Втім, це не означає, що лікарню обов'язково підпалили: пожежа могла стати результатом і куріння в недозволеному місці.\r\nТакож стали відомі імена загиблих пацієнтів і медсестри:\r\nПастернак Марія Григорівна, 1934 року народження;\r\nКлапчук Семен Порфирович, 1934 року народження;\r\nПоровкова Лідія Петрівна, 1934 року народження;\r\nТодорова Галина Степанівна, 1937 року народження;\r\nЛазарєв Михайло Кузьмич, 1928 року народження;\r\nНікітіна Юлія Олександрівна, 1964 року народження.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Одесі в психлікарні Воробйова сталася пожежа: загинули 6 осіб.\r\nТим часом, пожежу в психлікарні Одеси Зеленський доручив розслідувати Гройсману.