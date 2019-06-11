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11 июня 2019, вторник, 10:04 84
Силовые структуры 2019-06-11T12:45:03+03:00
Українські Новини
Полиция начала расследовать пожар в психбольнице в Одессе, где заживо сгорели люди

Полиция начала расследовать пожар в психбольнице в Одессе, где заживо сгорели люди

Полиция начала расследовать пожар в Одесском областном медицинском центре психического здоровья, который повлек гибель 6 человек.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Одесской области, передают Українськi Новини.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по пунктам 1 и 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Согласно акту спасателей, предварительная причина возгорания - занесение огня извне", - сказано в нем.

Сообщается, что вечером 10 июня в полицию поступило сообщение о возгорании в 7-м отделении Одесского областного медицинского центра психического здоровья.

На место происшествия отправились следственно-оперативные группы полиции, экипажи патрульных и руководство Главного управления.

Полицейские обеспечивали эвакуацию больных и отвод автотранспорта.

В результате происшествия четыре человека погибли на месте, еще двое умерли в медицинских учреждениях.

Среди погибших есть медсестра больницы.

Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.

Личности погибших установлены, их тела направлены на экспертизу.

Еще шестеро пациентов больницы госпитализированы, один из них в крайне тяжелом состоянии.

На данный момент следователями проведен первичный осмотр места происшествия, опрошены свидетели из числа персонала отделения, в котором произошел пожар и другие работники больницы.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе в психбольнице на Воробьева случился пожар: погибло 6 человек.

Пожар в психбольнице Одессы Зеленский поручил расследовать Гройсману.

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