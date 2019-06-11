Полиция начала расследовать пожар в психбольнице в Одессе, где заживо сгорели люди

Полиция начала расследовать пожар в Одесском областном медицинском центре психического здоровья, который повлек гибель 6 человек.\r\nОб этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Одесской области, передают Українськi Новини.\r\n"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по пунктам 1 и 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Согласно акту спасателей, предварительная причина возгорания - занесение огня извне", - сказано в нем.\r\nСообщается, что вечером 10 июня в полицию поступило сообщение о возгорании в 7-м отделении Одесского областного медицинского центра психического здоровья.\r\nНа место происшествия отправились следственно-оперативные группы полиции, экипажи патрульных и руководство Главного управления.\r\nПолицейские обеспечивали эвакуацию больных и отвод автотранспорта.\r\nВ результате происшествия четыре человека погибли на месте, еще двое умерли в медицинских учреждениях.\r\nСреди погибших есть медсестра больницы.\r\nПредварительная причина смерти - отравление угарным газом.\r\nЛичности погибших установлены, их тела направлены на экспертизу.\r\nЕще шестеро пациентов больницы госпитализированы, один из них в крайне тяжелом состоянии.\r\nНа данный момент следователями проведен первичный осмотр места происшествия, опрошены свидетели из числа персонала отделения, в котором произошел пожар и другие работники больницы.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Одессе в психбольнице на Воробьева случился пожар: погибло 6 человек.\r\nПожар в психбольнице Одессы Зеленский поручил расследовать Гройсману.