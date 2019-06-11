Зеленський звільнив голів 15 облдержадміністрацій

Президент Володимир Зеленський звільнив голів 15 обласних державних Адміністрацій.\r\nПро це повідомив заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка на брифінгу, передають Українські Новини.\r\n"Сьогодні надійшла перша частина подань з Кабінету Міністрів на звільнення керівників обласних державних адміністрацій", - сказав він.\r\nСпочатку Рябошапка повідомив, що Зеленський звільнив глав 11 ОДА, але коли став їх перераховувати, то назвав 15.\r\nПізніше агентству уточнили в Адміністрації, що звільнені 12 голів ОДА і 3 виконуючих обов'язки голів.\r\nВідомо, що були звільнені керівники Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Полтавської, Одеської, Миколаївської, Львівської, Кіровоградської, Київської, Івано-Франківської, Запорізької, Закарпатської та Волинської ОДА.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський наполягає на звільненні всіх губернаторів.\r\nТим часом, Зеленський запропонував Раді звільнити Луценка і Клімкіна і призначити главою МЗС Пристайка.