Зеленський звільнив голів 15 облдержадміністрацій

Президент Володимир Зеленський звільнив голів 15 обласних державних Адміністрацій.

Про це повідомив заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка на брифінгу, передають Українські Новини.

"Сьогодні надійшла перша частина подань з Кабінету Міністрів на звільнення керівників обласних державних адміністрацій", - сказав він.

Спочатку Рябошапка повідомив, що Зеленський звільнив глав 11 ОДА, але коли став їх перераховувати, то назвав 15.

Пізніше агентству уточнили в Адміністрації, що звільнені 12 голів ОДА і 3 виконуючих обов'язки голів.

Відомо, що були звільнені керівники Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Полтавської, Одеської, Миколаївської, Львівської, Кіровоградської, Київської, Івано-Франківської, Запорізької, Закарпатської та Волинської ОДА.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський наполягає на звільненні всіх губернаторів.

Тим часом, Зеленський запропонував Раді звільнити Луценка і Клімкіна і призначити главою МЗС Пристайка.