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11 червня 2019, вівторок, 14:15 60
Силові структури 2019-06-11T16:15:02+03:00
Українські Новини
В зоні ООС внаслідок обстрілу поранено військового ЗСУ

В зоні ООС внаслідок обстрілу поранено військового ЗСУ

Український військовий отримав поранення в результаті обстрілу в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) у вівторок.

Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, передають Українські Новини.

"З початку поточної доби один український захисник отримав поранення, але стан його здоров'я цілком задовільний. Зараз він отримує медичну допомогу від військових лікарів", - сказав він.

З початку доби зафіксовано три обстрілу сил ООС.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 22 рази обстріляли позиції підрозділів ООС 8 червня, 1 військовий травмований.

7 червня бойовики 12 раз обстріляли позиції ООС, 2 військових загинули, ще 4 поранено і 7 травмовано.

10 червня в зоні ООС військові поранили 10 окупантів і знищили одну одиницю військової техніки.

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