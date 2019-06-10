В зоне ООС военные ранили 10 оккупантов и уничтожили одну единицу военной техники

За минувшие сутки, 9 июня, боевики 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них восемь раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями оружия.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.\r\nОтмечается, что в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям.\r\nТак, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 20 раз обстреляли позиции Объединенных сил:\r\n\r\nшесть раз Водяное - из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, стрелкового оружия;\r\nчетыре раза в районе населенного пункта Талаковка - с 120 мм минометов; вооружение БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;\r\nдва раза Павлополь - противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы;\r\nдважды Гнутово - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие;\r\nрайон населенного пункта Верхнеторецкое - из минометов калибра 120 мм;\r\nдва раза населенный пункт Пески - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы;\r\nАвдеевка - крупнокалиберные пулеметы;\r\nокраине села Березово - противотанковые управляемые ракеты и автоматические гранатометы;\r\nНевельске - крупнокалиберные пулеметы.\r\n\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны шесть раз:\r\n\r\nДважды вблизи населенного пункта Новоалександровка - из 120 мм и 82 мм минометов, вооружения БМП, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;\r\nдва раза Зайцево - из автоматических гранатометов крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;\r\nдважды в районе Новолуганское - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.\r\n\r\nПо данным разведки 9 июня 10 оккупантов были ранены и уничтожено одну единицу военной техники.\r\nС начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики совершили один обстрел позиций украинских защитников:\r\n\r\nвблизи населенного пункта Пищевик - из станковой противотанкового гранатомета.\r\n\r\nВ районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг совершил один обстрел:\r\n\r\nЗайцево - минометы калибра 120 мм.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, боевики 22 раза обстреляли позиции подразделений ООС 8 июня, 1 военный травмирован.\r\n7 июня боевики 12 раз обстреляли позиции ООС, 2 военных погибли, еще 4 ранены и 7 травмированы.\r\nС начала текущего года, по последней информации, убито и ранено 320 военных.