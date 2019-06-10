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10 июня 2019, понедельник, 08:07 20
Силовые структуры 2019-06-10T08:10:26+03:00
Українські Новини
В зоне ООС военные ранили 10 оккупантов и уничтожили одну единицу военной техники

В зоне ООС военные ранили 10 оккупантов и уничтожили одну единицу военной техники

За минувшие сутки, 9 июня, боевики 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них восемь раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями оружия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 20 раз обстреляли позиции Объединенных сил:

  • шесть раз Водяное - из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, стрелкового оружия;
  • четыре раза в районе населенного пункта Талаковка - с 120 мм минометов; вооружение БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • два раза Павлополь - противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы;
  • дважды Гнутово - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие;
  • район населенного пункта Верхнеторецкое - из минометов калибра 120 мм;
  • два раза населенный пункт Пески - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы;
  • Авдеевка - крупнокалиберные пулеметы;
  • окраине села Березово - противотанковые управляемые ракеты и автоматические гранатометы;
  • Невельске - крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны шесть раз:

  • Дважды вблизи населенного пункта Новоалександровка - из 120 мм и 82 мм минометов, вооружения БМП, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • два раза Зайцево - из автоматических гранатометов крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • дважды в районе Новолуганское - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По данным разведки 9 июня 10 оккупантов были ранены и уничтожено одну единицу военной техники.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики совершили один обстрел позиций украинских защитников:

  • вблизи населенного пункта Пищевик - из станковой противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг совершил один обстрел:

  • Зайцево - минометы калибра 120 мм.

Как сообщали Українські Новини, боевики 22 раза обстреляли позиции подразделений ООС 8 июня, 1 военный травмирован.

7 июня боевики 12 раз обстреляли позиции ООС, 2 военных погибли, еще 4 ранены и 7 травмированы.

С начала текущего года, по последней информации,  убито и ранено 320 военных.

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