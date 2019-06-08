На Донбассе боевики ранили воина ВСУ

После обострения ситуации в зоне проведения ООС, боевики 6 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил 8 июня, один украинский военнослужащий ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных "минскими соглашениями" артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм, а также из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил, из них: в районе села Водяное, по направлению населенного пункта Веселое - из артиллерийских систем калибра 122 мм и вооружения танка; Лебединское, по направлению населенного пункта Саханка - из 122-мм артиллерии; вблизи Широкино, со стороны направления населенного пункта Саханка - из крупнокалиберных пулеметов; в районе населенного пункта Красногоровка, по направлению населенного пункта Старомихайловка - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил: вблизи села Травневе по направлению шахты имени Гагарина - из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов 1 военнослужащий получил ранения.

Потери противника уточняются.

Также пограничными нарядами совместно с представителями Государственной фискальной службы Украины из состава Объединенных сил обнаружено по признакам контрабанды и изъято материальных ценностей на общую сумму почти 45 тыс. гривен. 19 лицам было отказано в пропуске через линию разграничения.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 12 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил 7 июня, 2 военнослужащих погибли, еще 4 ранены и 7 травмированы.

По последней информации, с начала текущего года убито и ранено 320 военных.