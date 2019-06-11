Зарплата Реви в чотири рази перевищила його оклад за травень

Заробітна плата міністра соціальної політики Андрія Реви, який у квітні отримав найбільшу зарплату серед міністрів, за травень становила 54,4 тис. гривень, його заступників - від 51,6 тис. до 108 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 81 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства соціальної політики на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Реві в травні, становила 54 450 гривень, з них посадовий оклад склав 14 545 гривень, надбавка за вислугу років - 7 273 гривні, надбавка за роботу з таємними документами - 2 909 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 14 545 гривень, премія - 14 545 гривень, індексація - 632 гривні.

Податки і збори склали 10 618 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Ольги Крентовской становила 108 тис. гривень, заступників Наталії Федорович - 58,1 тис. гривень, Миколи Шамбіра - 51,8 тис. гривень, Лариси Попової - 51,6 тис. гривень, зарплата заступника міністра соцполітики за євроінтеграції Олександри Чуркіної склала 62,6 тис. гривень і держсекретаря Віктора Іванкевича - 81 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, міністр Рева назвав мерзотами жителів ОРДЛО.

Також Рева задекларував 802 тис. гривень доходів за 2018 рік.

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