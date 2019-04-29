За этих мразей: Рева прокомментировал выплаты пенсий в ОРДЛО

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что ему не жаль людей, которые остались жить на оккупированных территориях и вынуждены пересекать линию разграничения на Донбассе.

Сюжет с министром обнародовала на своей странице в соцсети Facebook автор, журналист ВВС Ольга Мальчевская.

"Все, кто был проукраинским, все выехали. А тот, кто хочет получать две пенсии - там и тут - пусть потерпят. Мне их не жаль никого. Абсолютно. Я Вам честно скажу. Мне жаль тех солдат и офицеров и их семьи, которые убиты там. За этих мразей", - сказал Рева.

Отвечая на вопрос, может ли Украина, которая хочет вступить в ЕС, так относиться к своим гражданам, Рева заявил, что это не Украина так с ними себя ведет, а чтобы люди не страдали, должна прекратиться война.

"Для этого оккупанты должны убраться с территории Украины и все", - отметил Рева.

В своем блоге на сайте "Обозреватель" министр заявил, что из всего получасового интервью в сюжете была использована только одна фраза, которую автор сюжета использовала в качестве иллюстрации якобы моего личного отношения ко всем без исключения гражданам Украины, проживающих на оккупированной территории.

"Я ни в коем случае не считаю тех украинских граждан, кто сознательно не помогает оккупантам и которые просто стали их заложниками, виновными в сложившейся ситуации. Я делал и буду делать все от меня зависящее, чтобы помочь этим людям. Это моя твердая жизненная позиция, основанная на собственных убеждениях. Все остальное - от лукавого", - написал он.

Как сообщали Українські Новини, зарплата Ревы за февраль в четыре раза превысила его оклад.

С 1 марта, по словам министра соцполитики Андрея Ревы, пенсии в Украине автоматически пересчитают для 10,2 млн пенсионеров. При этом под индексацию не попадают некоторые категории граждан.