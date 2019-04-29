подписаться на рассылку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
29 апреля 2019, понедельник, 12:30 454
Кабмин 2019-04-29T15:17:28+03:00
Українські Новини
За этих мразей: Рева прокомментировал выплаты пенсий в ОРДЛО

За этих мразей: Рева прокомментировал выплаты пенсий в ОРДЛО

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что ему не жаль людей, которые остались жить на оккупированных территориях и вынуждены пересекать линию разграничения на Донбассе.

Сюжет с министром обнародовала на своей странице в соцсети Facebook автор, журналист ВВС Ольга Мальчевская.

"Все, кто был проукраинским, все выехали. А тот, кто хочет получать две пенсии - там и тут - пусть потерпят. Мне их не жаль никого. Абсолютно. Я Вам честно скажу. Мне жаль тех солдат и офицеров и их семьи, которые убиты там. За этих мразей", - сказал Рева.

Отвечая на вопрос, может ли Украина, которая хочет вступить в ЕС, так относиться к своим гражданам, Рева заявил, что это не Украина так с ними себя ведет, а чтобы люди не страдали, должна прекратиться война.

"Для этого оккупанты должны убраться с территории Украины и все", - отметил Рева.

В своем блоге на сайте "Обозреватель" министр заявил, что из всего получасового интервью в сюжете была использована только одна фраза, которую автор сюжета использовала в качестве иллюстрации якобы моего личного отношения ко всем без исключения гражданам Украины, проживающих на оккупированной территории.

"Я ни в коем случае не считаю тех украинских граждан, кто сознательно не помогает оккупантам и которые просто стали их заложниками, виновными в сложившейся ситуации. Я делал и буду делать все от меня зависящее, чтобы помочь этим людям. Это моя твердая жизненная позиция, основанная на собственных убеждениях. Все остальное - от лукавого", - написал он.

Как сообщали Українські Новини, зарплата Ревы за февраль в четыре раза превысила его оклад.

С 1 марта, по словам министра соцполитики Андрея Ревы, пенсии в Украине автоматически пересчитают для 10,2 млн пенсионеров. При этом под индексацию не попадают некоторые категории граждан.

Больше новостей о: Андрей Рева ОРДЛО выплата пенсий

Архив
Новости
В Харькове "заминировали" сразу четыре гостиницы 15:15
Россия разрешила транзит санкционных украинских товаров в Азию 14:44
Задержание подозреваемых. Фото: ГПСУ
Китайцы обманом вывозили украинок за границу для предоставления интимных услуг 14:15
Пробуждение весны в Галицком НПП. Фото: Vasil Malaniuk
В сети показали фото пробуждения весны в Галицком нацпарке 13:56
Завтра в Украине дождь, местами с грозами, в Карпатах похолодает до 0 градусов 13:39
больше новостей
Команда Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу Порошенко 08:15
На майские частично перекроют движение через реку в Киеве 07:00
Подрыв авто гранатой. Фото: ГУ НП в Харьковской области
В Харькове в авто бросили гранату: водитель госпитализирован 10:45
Подросток упал с моста во время селфи в Харьковской области 14:28
Россиянка просит Зеленского предоставить ей гражданство Украины 08:30
больше новостей
Команда Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу Порошенко 08:15
Биометрические паспорта перестали выдавать по техническим причинам 18:01
"Нацкорпус" провел митинг в Харькове 22:16
На Пасхальные богослужения в Украине пришло на 2,5 млн больше людей, чем в России 14:57
Свет победит тьму: Зеленский поздравил украинцев с Пасхой 12:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok