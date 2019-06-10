Фото дня: під АП учасники протесту проти політики Кучми щодо Донбасу спалили білий прапор

Учасники пікету Адміністрації Президента проти політики колишнього президента Леоніда Кучми щодо Донбасу спалили білий прапор.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.

Учасники пікету підняли білий прапор і спалили його в знак того, що вони не допустять капітуляції України перед Росією.

Пікет під АП. Фото: Стас Козлюк/Facebook

Після цього прапор кинули на землю і загасили.

Пікетувальники вимагають відставки Кучми з поста глави Тристоронньої контактної групи від України у переговорах у Мінську.

Як повідомляли Українські Новини, близько 2 тис. осіб пікетують Адміністрацію Президента, виступаючи проти заяв колишнього президента Леоніда Кучми щодо Донбасу.

Раніше Кучма розкрив подробиці ініціативи не відкривати вогонь у відповідь. Леонід Кучма вважає критику ініціатив заборони відповідь вогню і зняття економічної блокади Донбасу передвиборчою кампанією.