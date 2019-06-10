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10 червня 2019, понеділок, 20:25 10
Суспільство 2019-06-10T21:00:01+03:00
Українські Новини
Фото дня: під АП учасники протесту проти політики Кучми щодо Донбасу спалили білий прапор

Фото дня: під АП учасники протесту проти політики Кучми щодо Донбасу спалили білий прапор

Пікет під АП. Фото: Стас Козлюк/Facebook
Пікет під АП. Фото: Стас Козлюк/Facebook

Учасники пікету Адміністрації Президента проти політики колишнього президента Леоніда Кучми щодо Донбасу спалили білий прапор.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.

Учасники пікету підняли білий прапор і спалили його в знак того, що вони не допустять капітуляції України перед Росією.

Пікет під АП. Фото: Стас Козлюк/FacebookПікет під АП. Фото: Стас Козлюк/Facebook

Після цього прапор кинули на землю і загасили.

Пікетувальники вимагають відставки Кучми з поста глави Тристоронньої контактної групи від України у переговорах у Мінську.

Як повідомляли Українські Новини, близько 2 тис. осіб пікетують Адміністрацію Президента, виступаючи проти заяв колишнього президента Леоніда Кучми щодо Донбасу.

Раніше Кучма розкрив подробиці ініціативи не відкривати вогонь у відповідь. Леонід Кучма вважає критику ініціатив заборони відповідь вогню і зняття економічної блокади Донбасу передвиборчою кампанією.

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