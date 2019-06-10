Фото дня: під АП учасники протесту проти політики Кучми щодо Донбасу спалили білий прапор

Учасники пікету Адміністрації Президента проти політики колишнього президента Леоніда Кучми щодо Донбасу спалили білий прапор.\r\nПро це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.\r\nУчасники пікету підняли білий прапор і спалили його в знак того, що вони не допустять капітуляції України перед Росією.\r\nПікет під АП. Фото: Стас Козлюк\/Facebook\r\nПісля цього прапор кинули на землю і загасили.\r\nПікетувальники вимагають відставки Кучми з поста глави Тристоронньої контактної групи від України у переговорах у Мінську.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, близько 2 тис. осіб пікетують Адміністрацію Президента, виступаючи проти заяв колишнього президента Леоніда Кучми щодо Донбасу.\r\nРаніше Кучма розкрив подробиці ініціативи не відкривати вогонь у відповідь. Леонід Кучма вважає критику ініціатив заборони відповідь вогню і зняття економічної блокади Донбасу передвиборчою кампанією.