Активісти обклеїли вхід до АП фотографіями загиблих на Донбасі

Фото загиблих на Донбасі на стіні АП.

Фото загиблих на Донбасі на стіні АП.

Активісти, які пікетують Адміністрацію Президента, виступаючи проти заяв колишнього президента Леоніда Кучми щодо Донбасу, обклеїли вхід в Адміністрацію Президента фотографіями загиблих на Донбасі.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.

Активісти встигли наклеїти на стіну біля входу в Адміністрацію тільки кілька фотографій загиблих українців, оскільки втрутилася поліція.

Зараз пікетувальники вже вимагають відставки Зеленського з посади Президента.

Вони виконали гімн України.

Фото загиблих на Донбасі на стіні АП.

Як повідомляли Українські Новини, учасники пікету підняли білий прапор і спалили його на знак того, що не допустять капітуляції України перед Росією.

Тим часом Леонід Кучма вважає критику ініціатив заборони відкривати вогонь у відповідь і зняття економічної блокади Донбасу передвиборчою кампанією.