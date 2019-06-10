підписатися на розсилку
26.3 26.7
29.35 30.15
˟
10 червня 2019, понеділок, 20:13 15
Суспільство 2019-06-10T20:22:49+03:00
Українські Новини
Активісти обклеїли вхід до АП фотографіями загиблих на Донбасі

Активісти обклеїли вхід до АП фотографіями загиблих на Донбасі

Фото загиблих на Донбасі на стіні АП.
Фото загиблих на Донбасі на стіні АП.

Активісти, які пікетують Адміністрацію Президента, виступаючи проти заяв колишнього президента Леоніда Кучми щодо Донбасу, обклеїли вхід в Адміністрацію Президента фотографіями загиблих на Донбасі.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.

Активісти встигли наклеїти на стіну біля входу в Адміністрацію тільки кілька фотографій загиблих українців, оскільки втрутилася поліція.

Зараз пікетувальники вже вимагають відставки Зеленського з посади Президента.

Вони виконали гімн України.

Фото загиблих на Донбасі на стіні АП. Фото загиблих на Донбасі на стіні АП.

Як повідомляли Українські Новини, учасники пікету підняли білий прапор і спалили його на знак того, що не допустять капітуляції України перед Росією.

Тим часом Леонід Кучма вважає критику ініціатив заборони відкривати вогонь у відповідь і зняття економічної блокади Донбасу передвиборчою кампанією.

Більше новин про: Акція протесту Адміністрація Президента України війна на Донбасі пікет Ситуація на Сході загиблі на Донбасі

Архів
Новини
Вакарчук і Притула. Фото: facebоok.com/GolosZmin
Шоумен Притула раніше жартував над нерішучістю і дефектом мови Вакарчука, з яким зараз йде на вибори 20:50
Фото дня: під АП учасники протесту проти політики Кучми щодо Донбасу спалили білий прапор 20:25
Фото загиблих на Донбасі на стіні АП.
Активісти обклеїли вхід до АП фотографіями загиблих на Донбасі 20:13
Слова Зеленського про контроль РФ бойовиків неправильно розтлумачили через його неуважність до формулювань, - Мендель 19:58
Пікет під АП.
У нас війна - почекає шаурма: Дві тисячі осіб пікетують АП через заяви Кучми щодо Донбасу 19:37
більше новин
Журналіст "Голосу України" назвав Зеленського "євреєм-клоуном", а кандидата у депутати Жана Беленюка – "негром" 21:56
Аномальна спека і посуха: синоптик дала прогноз погоди на тиждень і поради, як пережити задуху 06:00 Карта
Тягнибок очолив загальний список шести партій на вибори в Раду 20:41
З'їзд
На з'їзді "Слуги народу" гостей і журналістів годують шаурмою 12:25
Американська TerraMax розглядає можливість запуску виробництва біопрепаратів для захисту рослин в Україні у 2020 10:26
більше новин
Журналіст "Голосу України" назвав Зеленського "євреєм-клоуном", а кандидата у депутати Жана Беленюка – "негром" 21:56
"Слуга народу" та "Опозиційна платформа" набирають найбільше голосів на виборах в Раду, - опитування КМІС 11:08
З'їзд
На з'їзді "Слуги народу" гостей і журналістів годують шаурмою 12:25
Зеленський запропонував Раді відстрочити запровадження нового ринку електроенергії на рік 17:56 Доповнено
Коболєв зі своєю супутницею в ресторані.
Коболєва помітили з новою супутницею на терасі одного з київських ресторанів 17:09
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok