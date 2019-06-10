Активісти обклеїли вхід до АП фотографіями загиблих на Донбасі

Активісти, які пікетують Адміністрацію Президента, виступаючи проти заяв колишнього президента Леоніда Кучми щодо Донбасу, обклеїли вхід в Адміністрацію Президента фотографіями загиблих на Донбасі.\r\nПро це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.\r\nАктивісти встигли наклеїти на стіну біля входу в Адміністрацію тільки кілька фотографій загиблих українців, оскільки втрутилася поліція.\r\n\r\nЗараз пікетувальники вже вимагають відставки Зеленського з посади Президента.\r\n\r\nВони виконали гімн України.\r\nФото загиблих на Донбасі на стіні АП. \r\nЯк повідомляли Українські Новини, учасники пікету підняли білий прапор і спалили його на знак того, що не допустять капітуляції України перед Росією.\r\nТим часом Леонід Кучма вважає критику ініціатив заборони відкривати вогонь у відповідь і зняття економічної блокади Донбасу передвиборчою кампанією.