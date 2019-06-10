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10 червня 2019, понеділок, 19:58 17
Президент 2019-06-10T21:00:01+03:00
Українські Новини
Слова Зеленського про контроль РФ бойовиків неправильно розтлумачили через його неуважність до формулювань, -

Слова Зеленського про контроль РФ бойовиків неправильно розтлумачили через його неуважність до формулювань, - Мендель

Прес-секретар Президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявляє, що слова глави держави про втрату Росією і необхідність відновлення контролю над бойовиками на Донбасі були неправильно потрактовані, і визнає, що Адміністрації слід бути більш уважною до формулювань.

Про це вона повідомила на брифінгу, передають Українські Новини.

"Йшлося про те, що Росія (і це визнано ООН і міжнародними організаціями), як країна-агресор, контролює свої угруповання на території окупованого Донбасу. Коли була ескалація конфлікту, Президент мав на увазі, що Росія повинна взяти контроль. Тобто він закликав до того, щоб було зменшення обстрілів... Росія завжди говорить, що є ДНР/ЛНР. Цим висловлюванням Президент ще раз наголосив на позиції України, що Росія контролює весь конфлікт на Донбасі", - пояснила вона.

Мендель вважає, що увагу до цієї фрази було перебільшено, але визнає необхідність кращого формулювання тез.

"Ми не бачимо якихось моментів, які могли б створити такий великий інтерес до цієї фрази. Напевно, в майбутньому варто бути більш уважними до того, як формулювати", - сказала вона.

Як повідомляли Українські Новини, незважаючи на пропозиції Кучми, Зеленський пообіцяв потужні "відповіді" бойовикам.

Тим часом, Порошенко вимагає від Зеленського пояснити заяви про готовність скасувати економічні обмеження щодо Донбасу.

Раніше Зеленський попередив РФ, що загострення конфлікту - поганий фон для переговорів у Мінську.

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