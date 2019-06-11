Спікер Зеленського Мендель не зобов'язана подавати декларацію, - АП

Адміністрація Президента заявляє, що прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель не є суб'єктом декларування.

Про це йдеться у відповіді Адміністрації на запит Українських Новин.

Відповідно до відповіді, згідно зі статтею 92 Закону "Про державну службу", посада прес-секретаря президента відноситься до посади патронатної служби.

"Відповідно до закону "Про запобігання корупції" прес-секретар президента не є суб'єктом декларування", - зазначається у відповіді.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив журналістку Мендель своїм прес-секретарем.

30 квітня Президент Володимир Зеленський оголосив конкурс на посаду свого прес-секретаря.

Команда Зеленського відібрала ТОП-100 кандидатів на посаду спікера. Пізніше Зеленський визначився з кандидатом на посаду свого спікера.