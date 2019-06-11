підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.15 29.95
˟
11 червня 2019, вівторок, 06:00 25 Документ
Президент 2019-06-11T09:45:02+03:00
Українські Новини
Спікер Зеленського Мендель не зобов'язана подавати декларацію, - АП

Спікер Зеленського Мендель не зобов'язана подавати декларацію, - АП

Юлія Мендель. Фото: Страна
Юлія Мендель. Фото: Страна

Адміністрація Президента заявляє, що прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель не є суб'єктом декларування.

Про це йдеться у відповіді Адміністрації на запит Українських Новин.

Відповідно до відповіді, згідно зі статтею 92 Закону "Про державну службу", посада прес-секретаря президента відноситься до посади патронатної служби.

"Відповідно до закону "Про запобігання корупції" прес-секретар президента не є суб'єктом декларування", - зазначається у відповіді.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив журналістку Мендель своїм прес-секретарем.

30 квітня Президент Володимир Зеленський оголосив конкурс на посаду свого прес-секретаря.

Команда Зеленського відібрала ТОП-100 кандидатів на посаду спікера. Пізніше Зеленський визначився з кандидатом на посаду свого спікера.

 

Більше новин про: Президент України Адміністрація Президента України Володимир Зеленський декларація про доходи Юлія Мендель Прес-секретар Зеленського

Архів
Новини
Зарплата Реви в чотири рази перевищила його оклад за травень 09:15 Документ
Поліція почала розслідувати підпал крісел на стадіоні "Авангард" в Луцьку львівськими вболівальниками 09:03
Пожежа в психлікарні Одеси Зеленський доручив розслідувати Гройсману 09:01
39 осіб госпіталізовані через отруєння на весіллі у Львові 08:45
Україна-Люксембург. Фото: footboom.com.
Україна обіграла Люксембург у Львові: відео голу 08:45
більше новин
Тягнибок очолив загальний список шести партій на вибори в Раду 20:41
Журналіст "Голосу України" назвав Зеленського "євреєм-клоуном", а кандидата у депутати Жана Беленюка – "негром" 21:56
Аномальна спека і посуха: синоптик дала прогноз погоди на тиждень і поради, як пережити задуху 06:00 Карта
З понеділка гривня до долара зміцнилася: курс іноземних валют НБУ 05:59
Москаль заявив про вихід з партії Порошенка 12:15
більше новин
Журналіст "Голосу України" назвав Зеленського "євреєм-клоуном", а кандидата у депутати Жана Беленюка – "негром" 21:56
"Слуга народу" та "Опозиційна платформа" набирають найбільше голосів на виборах в Раду, - опитування КМІС 11:08
Зеленський наполягає на звільненні всіх губернаторів 18:05
З'їзд
На з'їзді "Слуги народу" гостей і журналістів годують шаурмою 12:25
Зеленський запропонував Раді відстрочити запровадження нового ринку електроенергії на рік 17:56 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok