Спікер Зеленського Мендель не зобов'язана подавати декларацію, - АП

Адміністрація Президента заявляє, що прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель не є суб'єктом декларування.\r\nПро це йдеться у відповіді Адміністрації на запит Українських Новин.\r\nВідповідно до відповіді, згідно зі статтею 92 Закону "Про державну службу", посада прес-секретаря президента відноситься до посади патронатної служби.\r\n"Відповідно до закону "Про запобігання корупції" прес-секретар президента не є суб'єктом декларування", - зазначається у відповіді.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив журналістку Мендель своїм прес-секретарем.\r\n30 квітня Президент Володимир Зеленський оголосив конкурс на посаду свого прес-секретаря.\r\nКоманда Зеленського відібрала ТОП-100 кандидатів на посаду спікера. Пізніше Зеленський визначився з кандидатом на посаду свого спікера.\r\n