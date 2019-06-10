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10 червня 2019, понеділок, 15:55 9
Політика 2019-06-10T16:19:39+03:00
Українські Новини
Поліцейського, який збив 10-річну дівчинку, посадили на 2 місяці під варту

Поліцейського, який збив 10-річну дівчинку, посадили на 2 місяці під варту

Суд обрав запобіжний захід поліцейському, який збив на службовому автомобілі 10-річного хлопчика в Конотопі Сумської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державного бюро розслідувань, передають Українські Новини.

Так, слідчі ДБР відкрили провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

Жовтневий районний суд в Полтаві обрав поліцейському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів з можливістю застави в розмірі 57 000 гривень та усунуто з посади на той самий строк.

У разі доведення провини поліцейському загрожує позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Як повідомляли Українські Новини, 7 червня поліцейський на службовому автомобілі збив 10-річну дитину в Конотопі Сумської області.

Також померла 5-річна дитина, поранена поліцейськими під Києвом.

ДБР почало розслідувати спробу приховування вбивства поліцейськими 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому Київської області.

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