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10 червня 2019, понеділок, 15:30 20
Президент 2019-06-10T16:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленський хоче призначити Апаршина керівником оборонного департаменту Адміністрації, - Гриценко

Зеленський хоче призначити Апаршина керівником оборонного департаменту Адміністрації, - Гриценко

Іван Апаршин. Фото: facebook.com
Іван Апаршин. Фото: facebook.com

Президент Володимир Зеленський має намір призначити члена своєї команди, експерта по обороні Івана Апаршина керівником оборонного департаменту Адміністрації Президента.

Про це повідомив лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко на з'їзді партії в понеділок, передають Українські Новини.

"Іван Апаршин не пішов на вибори, тому що він вже зараз призначений в Адміністрацію Президента. Найближчим часом буде затверджена нова структура в Адміністрації, і його планують призначити керівником оборонного департаменту", - сказав він, відповідаючи на питання журналістів про те, чому Апаршин не присутній на з'їзді партії.

Гриценко також підкреслив, що Апаршин залишається членом партії "Громадянська позиція".

Як повідомляли Українські Новини, 19 квітня Апаршин заявив, що обговорював з Гриценко, в команді якого він був, перехід в штаб Зеленського.

Гриценко, позафракційний депутат Верховної Ради Дмитро Добродомов, екс-депутати Ради Микола Томенко та Микола Катеринчук, а також активістка Марина Соловйова очолили список "Громадянської позиції" на позачергові вибори парламенту 21 липня.

Іван Апаршин, не рекомендував закінчувати війну на Донбасі військовим шляхом, виступає проти відновлення Україною володіння ядерною зброєю.

Також Апаршин пропонує перевірити, куди йдуть гроші, виділені на нове озброєння.

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