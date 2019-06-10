Гриценко, Добродомов, Томенко, Катеринчук і Соловйова очолили "Громадянську позицію" на виборах

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко, позафракційний депутат Верховної Ради Дмитро Добродомов, екс-депутати Ради Микола Томенко та Микола Катеринчук, а також активістка Марина Соловйова очолили список "Громадянської позиції" на позачергових виборах парламенту 21 липня.

Відповідний список було оприлюднено на з'їзді партії в Києві, передають Українські новини.

Також у списках партії вказані Анатолій Забарило, Петро Ландняк, Микола Ладовський, Єгор Фірсов, Віктор Трепак, Олександр Савченко, Олександр Кралюк, Андрій Мисик, Тетяна Урсалова, Олександр Федоренко, Едуард Харчіна, Ігор Новосад, Сергій Гайстрюк, Микола Нещадим й Ірина Побідаш.

Раніше вже був опублікований список сотні кандидатів від партії "Слуга народу".

Зазначимо, сьогодні останній день для висування партіями кандидатів на вибори Ради.