Співаючий французький шансон прокурор увійшов у список депутатів Зеленського

На дострокових парламентських виборах від партії "Слуга народу" під номером 37 балотуватиметься прокурор Дніпровської обласної прокуратури Владлен Неклюдов. Він співає на трьох мовах і записує власні кліпи. Про це повідомляє "Перший міський".

ЗМІ стверджують, що Неклюдов співав навіть для колишнього генерального прокурора Віктора Пшонки. Крім того, в 2015 році він мав намір очолити Криворізьку прокуратуру №2, але за результатами попереднього тестування опинився на 14-му місці з 16.

Неклюдов був прокурором у резонансній справі - ДТП в Кривому Розі, яке відбулося в 2018 році. Тоді зіткнулася маршрутка, легкова Mazda і автобус. В результаті аварії загинули 8 людей, а ще один помер пізніше у лікарні, передає "Страна".

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Як повідомляли Українські Новини, опублікований список сотні кандидатів Зеленського від партії "Слуга народу".

Тим часом, згідно з соцопитуваннями "Слуга народу" набирає майже 50% голосів на виборах Ради, на другому місці "Опозиційна платформа - За життя".

А на з'їзді "Слуги народу" гостей і журналістів шаурмою годували.