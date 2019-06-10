підписатися на розсилку
26.3 26.7
29.35 30.15
˟
10 червня 2019, понеділок, 14:41 23
Вибори 2019-06-10T16:45:02+03:00
Українські Новини
Співаючий французький шансон прокурор увійшов у список депутатів Зеленського

Співаючий французький шансон прокурор увійшов у список депутатів Зеленського

На дострокових парламентських виборах від партії "Слуга народу" під номером 37 балотуватиметься прокурор Дніпровської обласної прокуратури Владлен Неклюдов. Він співає на трьох мовах і записує власні кліпи. Про це повідомляє "Перший міський".

ЗМІ стверджують, що Неклюдов співав навіть для колишнього генерального прокурора Віктора Пшонки. Крім того, в 2015 році він мав намір очолити Криворізьку прокуратуру №2, але за результатами попереднього тестування опинився на 14-му місці з 16.

Неклюдов був прокурором у резонансній справі - ДТП в Кривому Розі, яке відбулося в 2018 році. Тоді зіткнулася маршрутка, легкова Mazda і автобус. В результаті аварії загинули 8 людей, а ще один помер пізніше у лікарні, передає "Страна".

Як повідомляли Українські Новини, опублікований список сотні кандидатів Зеленського від партії "Слуга народу".

Тим часом, згідно з соцопитуваннями "Слуга народу" набирає майже 50% голосів на виборах Ради, на другому місці "Опозиційна платформа - За життя".

А на з'їзді "Слуги народу" гостей і журналістів шаурмою годували.
Архів
Новини
"Громадянська позиція" допускає коаліцію з "Слугою народу" 16:39
Проект закону про запровадження нового ринку електроенергії внесений Зеленським у Раду як невідкладний 16:32
Зеленський оголосив конкурс на посаду судді ЄСПЛ від України 16:19
ГПУ допитала Ситника про те, як він відпочивав у Рівненській області та не заплатив за це 16:05
АЕС і університет у Рівному перевіряють на вибухівку 16:03
більше новин
Журналіст "Голосу України" назвав Зеленського "євреєм-клоуном", а кандидата у депутати Жана Беленюка – "негром" 21:56
Аномальна спека і посуха: синоптик дала прогноз погоди на тиждень і поради, як пережити задуху 06:00 Карта
Американська TerraMax розглядає можливість запуску виробництва біопрепаратів для захисту рослин в Україні у 2020 10:26
З'їзд
На з'їзді "Слуги народу" гостей і журналістів годують шаурмою 12:25
Тягнибок очолив загальний список шести партій на вибори в Раду 20:41
більше новин
Журналіст "Голосу України" назвав Зеленського "євреєм-клоуном", а кандидата у депутати Жана Беленюка – "негром" 21:56
"Слуга народу" та "Опозиційна платформа" набирають найбільше голосів на виборах в Раду, - опитування КМІС 11:08
З'їзд
На з'їзді "Слуги народу" гостей і журналістів годують шаурмою 12:25
Аномальна спека і посуха: синоптик дала прогноз погоди на тиждень і поради, як пережити задуху 06:00 Карта
Цього тижня українці відпочиватимуть три дні 06:33
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok