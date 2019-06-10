Співаючий французький шансон прокурор увійшов у список депутатів Зеленського

На дострокових парламентських виборах від партії "Слуга народу" під номером 37 балотуватиметься прокурор Дніпровської обласної прокуратури Владлен Неклюдов. Він співає на трьох мовах і записує власні кліпи. Про це повідомляє "Перший міський".\r\nЗМІ стверджують, що Неклюдов співав навіть для колишнього генерального прокурора Віктора Пшонки. Крім того, в 2015 році він мав намір очолити Криворізьку прокуратуру №2, але за результатами попереднього тестування опинився на 14-му місці з 16.\r\nНеклюдов був прокурором у резонансній справі - ДТП в Кривому Розі, яке відбулося в 2018 році. Тоді зіткнулася маршрутка, легкова Mazda і автобус. В результаті аварії загинули 8 людей, а ще один помер пізніше у лікарні, передає "Страна".\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=UfRT12RhWA4" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляли Українські Новини, опублікований список сотні кандидатів Зеленського від партії "Слуга народу".\r\nТим часом, згідно з соцопитуваннями "Слуга народу" набирає майже 50% голосів на виборах Ради, на другому місці "Опозиційна платформа - За життя".\r\nА на з'їзді "Слуги народу" гостей і журналістів шаурмою годували.