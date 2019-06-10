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10 червня 2019, понеділок, 13:35 6
Вибори 2019-06-10T14:00:02+03:00
Українські Новини
Зубко не буде приймати участі у дострокових виборах Ради

Зубко не буде приймати участі у дострокових виборах Ради

Геннадій Зубко. Фото: прес-служба Мінрегіонбуду
Геннадій Зубко. Фото: прес-служба Мінрегіонбуду

Віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко не має наміру брати участь у дострокових виборах Верховної Ради.

Про це він повідомив в інтерв'ю Українським Новинам.

"Ні. Ми говоримо зараз про більш глобальну історію. Будь-яке місце у списку чи у політичній групі не є відповідним до масштабу змін, які відбуваються сьогодні у державі", - сказав Зубко, відповідаючи на питання про участь у дострокових виборах.

При цьому він зазначив, що планує продовжити роботу над впровадженням реформ децентралізації та енергоефективності, але не уточнив, яким чином.

"Моє завдання - зробити все, щоб у новій коаліційні угоді у майбутньому парламенті були закріплені всі подальші кроки як реформи децентралізації, так і енергоефективності. Але коаліційна угода – лише інструмент. Мій горизонт – 2025 рік і вступ України до Євросоюзу", - прокоментував міністр.

Зубко був призначений на посаду віце-прем'єр-міністра, міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства у квітні 2016 року.

Тим часом міністр культури Євген Нищук, міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко та міністерка освіти Лілія Гриневич йдуть на дострокові вибори Ради у списку партії прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Віце-прем'єр-міністерка з питань євроінтеграції Іванна Климпун-Цинцадзе увійшла у першу десятку списку партії п'ятого Президента Петра Порошенка.

 

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