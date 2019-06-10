Децентрализация остается одним из ключевых направлений деятельности, декларируемых правительством. Больше половины страны уже покрыты объединенными территориальными общинами (ОТО), а статистика рапортует о росте поступлений в местные бюджеты. О результатах реформы и планах по ее продолжению в условиях непрекращающейся предвыборной компании Українські Новини поговорили с вице-премьер-министром Геннадием Зубко. Не могли мы не спросить его и о дальнейших политических планах после выборов.

Реформа децентрализации воплощается в жизнь с 2015 года. Что за это время удалось сделать, а что нет? И что нужно сделать уже сейчас для продолжения реформы?

Главное, что мы изменили систему управления государством, сделали ее децентрализованной. Это заложило прочный фундамент. Сегодня уже есть 900 объединенных территориальных общин, имеющих прямые бюджетные отношения с центральной властью. Они имеют полномочия и финансовый ресурс, а еще возможность развивать собственную стратегию и имплементировать проекты.

Но главное даже не количество объединенных общин. Важно то, что в общинах появилась возможность изменять качество жизни. Поскольку мы предложили новые стандарты в здравоохранении, в образовании, обустройстве инфраструктуры. Теперь эти детсады, школы и медучреждения четко соответствуют конкретным требованиям безбарьерности, энергоэффективности, дизайна, оборудования. Еще мы предложили новый стандарт в предоставлении административных услуг, призванный изменить устоявшееся лицо совковой бюрократии на молодые лица. Также мы предложили новый стандарт для центров безопасности граждан и работы спасателей.

Если говорить о децентрализации в цифрах, то в 2014 году доходы местных бюджетов составляли 68,6 млрд гривен. Тогда как уже в 2018 году этот показатель вырос до 234 млрд гривен. И если в 2014 году около 150 городов областного значения имели прямые отношения с центральным бюджетом, то сейчас - это более 900 общин. И все 70% населения, которые в настоящее время проживают в городах областного значения и в ОТО, уже имеют систему менеджмента европейского образца. Более 60% территории страны уже покрыто объединенными общинами. Только по направлениям образования, здравоохранения, предоставления административных услуг было реализовано 8 000 проектов. Но это только начало.

Что нам нужно сделать в перспективе? Сегодня у нас есть 1310 общин, задействованных в перспективном плане объединения. Еще какое-то количество заполнит "белые пятна", которые есть в Закарпатской, Киевской, Одесской, Харьковской областях. И это завершит процесс перевода страны на европейскую систему менеджмента в 2020 году.

Но еще нужно распределить полномочия, запустить процедуру конституционных изменений, разработать новые подходы к административно-территориальному устройству на субрегиональном уровне. А также обеспечить те полномочия, которые сейчас есть у местного самоуправления, финансово. Это те задачи, которые стоят перед нами сегодня.

Сможет ли Верховная Рада сейчас выполнить свою часть работы по законодательному обеспечению продолжения децентрализации?

Верховная Рада ментально уже находится в избирательном процессе. К сожалению, на те законопроекты, которые очень важны ("О службе в органах местного самоуправления", "О принципах административно-территориального устройства" и т.д.) уже сейчас не набирается необходимого количества голосов. Точно знаю, что Верховная Рада их поддержала бы, если бы работала в обычном режиме.

Но за период более чем год парламент не принял ни одного законопроекта, связанного с децентрализацией ... Например, до сих пор не урегулирована законодательно передача в собственность ОТО земель за пределами населенных пунктов. Это все так и повисло в воздухе.

Ряд попыток внести эти законопроекты в повестку дня был. И вносились уже несколько раз, и предназначался день децентрализации в парламенте. Но, политические споры постоянно мешали этому процессу. Поэтому, основной задачей новой Верховной Рады будет подтягивание всех "хвостов" в законодательном обеспечении реформы децентрализации.

Существует ли риск свертывания децентрализации в зависимости от результатов выборов в парламент?

Сегодня наша задача - показать маршрутную карту людям, которые живут в общинах. Когда украинцы будут выбирать того или иного кандидата, то предлагаю, чтобы люди запустили опрос кандидатов: "А что ты знаешь о децентрализации?"

В общем, украинцы поддерживают децентрализацию. Это показывают все соцопросы по реформе. Нам очень важно, чтобы люди, которые идут в парламент от разных политических сил, болели за децентрализацию. Сейчас я вижу, что на выборы, в том числе на мажоритарных округах, идут руководители органов местного самоуправления. Это позитивный сигнал.

Убежден, что в следующем парламенте главным вопросом будет подготовка коалиционного соглашения по внедрению децентрализации, энергоэффективности, дерегуляции и имплементации секторальных реформ.

Если говорить об угрозах, то, несомненно, они существуют и по реформе энергоэффективности, и по децентрализации. Потому что, когда политики берутся пересматривать стоимость энергоносителей, то всегда возникает риск поворота реформы энергоэффективности в обратном направлении. Это же касается и децентрализации.

Понятно, что не всем нравится, когда деньги передаются на места, и когда там появляется больше свободы. Но еще раз хотел бы подчеркнуть, что у нас в Конституции четко прописано стратегическое направление Украины в ЕС. Имплементируя директивы ЕС, Европейскую хартию местного самоуправления, мы обязаны это делать независимо от того, какое будет правительство и парламент. Президент должен действовать тоже в рамках Конституции.

Также это и ответственность людей. Они должны говорить, что поддерживают не просто кандидатов, а тех, кто будет проводить реформы в парламенте.

В прошлом году доходы местных бюджетов выросли на 22% по сравнению с 2017 годом. Как правильно местная власть распоряжается этими средствами?

В первом квартале этого года по сравнению с соответствующим периодом 2018 доходы местных бюджетов выросли на 21%. Если сравнить 2017 и 2018 годы, то по итогам первого мы имели 192 млрд гривен доходов, а по итогам второго - 234 млрд гривен. В абсолютном измерении - это 42 млрд гривен разницы.

Но сегодня некоторые местные бюджеты становятся не инструментом развития инфраструктуры, а работают на финансовую систему, когда средства кладут на депозиты и получают проценты. А полученные проценты становятся доходами. На самом деле люди ждут не финансовых доходов. Люди ждут реальных изменений в качестве жизни.

Если в общине хотят построить школу - мы предлагаем новый стандарт школы по дизайну, инфраструктуре, энергоэффективности, безбарьерности. Мы говорим не только о самой школе, но и о спортивных площадках, учебных мастерских, театрах, которые уже существуют в опорных школах. Если мы говорим о ЦПАУ - это новый стандарт, новый подход к самому зданию. Это не просто стол и стул в сельском совете. Это место, где люди почувствуют абсолютно другое качество электронной услуги. Если мы говорим о здравоохранении - мы говорим о первичке, о новой современной сельской амбулатории. Мы возвращаем в село семейного врача.

Поэтому для того, чтобы средства не хранили на счетах, мы предложили органам местного самоуправления покупать облигации внутреннего государственного займа. Это дает возможность финансовой стабилизации и получения прибыли. Хватит кормить банковскую систему.

Есть ли сейчас у центральной власти возможность контролировать расходы на местах?

Демократия работает тогда, когда есть свобода в принятии решений. На самом деле ситуации случаются разные. Есть города, как, например, Каменец-Подольский, где уже модернизируют свои коммунальные предприятия и имеют возможность вкладывать инвестиции в мощные инфраструктурные проекты. Правительство не может диктовать, что именно должны делать на местах, потому что это именно та свобода, которая и дает возможность развития.

С другой стороны, мы обращаем внимание местного самоуправления на коммунальную сферу, куда вкладывается меньше средств. Это нас беспокоит. Этот процесс должен быть более публичным. Органы местного самоуправления должны отчитываться перед своими гражданами, а не говорить, что у них нет средств на ремонт сетей. Средства есть - нет приоритетов.

Сегодня мы формируем государственную политику, закладывая средства, позволяющие привлечь софинансирование от общин. Это касается, например, Госфонда регионального развития. Мы поддерживаем образование, здравоохранение, коммунальные предприятия, реконструкцию сетей и развитие дорожной инфраструктуры. Но мы также заставляем органы местного самоуправления дофинансировать эти проекты с местного бюджета. Это эффективно.

Если общество имеет разработанную стратегию своего развития на ближайшие 5 лет, то она четко знает, что делать в области культуры, спорта, здравоохранения, развития инфраструктуры, развития общественного пространства. Это не просто благоустройство, а наполнение проектами. Мало отремонтировать скамейки или обустроить дополнительные газоны. Важно, чтобы людям было комфортно, а для этого нужно реализовывать проекты, наполнять их содержанием.

Поэтому мы сейчас запускаем Всеукраинский общественный бюджет. Граждане смогут подать свои проекты на конкурс и получить финансирование не только из местного бюджета, но и из государственного.

Если говорить о Государственном фонде регионального развития (ГФРР), то сколько проектов финансировалось за его счет в прошлом году и сколько было завершено?

У нас каждый год есть определенное количество реализованных объектов. В прошлом году за счет средств ГФРР финансировалось 806 проектов, сдано 212 проектов. В этом году будет сдано 340 объектов. Это переходные проекты, которые строились 2-3 года. Сейчас нашей задачей является соблюдение сроков строительства объектов, а это максимум 3 года.

Мы не можем рекомендовать общинам, какие первоочередные проекты им необходимо внедрять. Но наши новые стандарты содержат и требования к помещениям, которые должны учитываться. Хотелось бы, чтобы построенные за государственный счет объекты соответствовали высокому качеству и европейским стандартам оказания услуг. Поэтому были разработаны требования к Новейшему образовательному пространству, ЦПАУ, подходы к первичной медицине, помещениям амбулаторий, типовые проекты центров безопасности. Мы предложили подход к формированию сети по ЦПАУ, амбулаторий, центров безопасности.

На сегодня для нас важна доступность. Например, от Центра безопасности должна быть доступность в 20 минут до любого места. Или человек должен иметь не более получаса к ЦПАУ. Если же мы говорим о здравоохранении - за час ходьбы человек должен добраться до медицинского учреждения. Это позволяет формировать сеть. Разработав сеть, стандарты, дизайн, мы предлагаем такие проекты.

Примерно половина проектов, представляемых в комиссию ГФРР, касаются образования: школы или детские сады. Это должен быть либо проект полной реконструкции здания, или новое строительство. Невозможно за средства фонда косметически отремонтировать, например, кардиологическое отделение, не изменив его стандарты.

По каким еще направлениях проекты подаются чаще всего?

В первую очередь, это образовательные проекты. Во вторую - проекты, касающиеся здравоохранения. На культурные и спортивные проекты обязательно выделяется 10% из ГФРР от общего количества проектов.

Как изменилось качество таких проектов за последние 2 года?

Кроме того, что проекты должны соответствовать государственным строительным нормам, сегодня идет своеобразное соревнование между общинами: на лучший дизайн, лучший подход в проектировании. Иногда просматривают проекты детсадов за рубежом, иногда применяют новые технологии в отделке помещений.

Сейчас мы имеем большой перечень объектов, которые никогда не строили в Украине. По своему структурному подходу, местоположению, обеспеченности. Это соревнование. Такой подход дает возможность вводить новые стандарты на практике. Также, кроме ГСНов, разработаны стандарты к внутренней среде - начиная с цели, миссии и задач.

А были неудачные проекты за это время? И фиксировались случаи коррупционных деяний?

Скажу откровенно, расследование со стороны правоохранительных органов о неэффективности использования средств на местах продолжаются постоянно. Иногда проекты даже блокируются. Например, во Львовской области сейчас есть несколько таких уголовных производств.

Но лучшая и наиболее эффективная борьба с коррупцией - это прозрачность. Поэтому есть веб-сайт Фонда регионального развития, открыли платформу, разместили на ней проекты. Любой человек может зайти и посмотреть, какие именно проекты реализуются в его области за средства фонда. Указанная стоимость этих объектов, заказчик и генеральный подрядчик, сроки строительства.

Лучший контролер за эффективностью использования средств - это не правоохранительные органы, которые пытаются доказать состав преступления, а граждане. Прозрачность и публичность помогает контролировать качество на местном уровне лучше, чем в случае принятия решений на центральном уровне. Чем больше будет активных граждан, объединенных социальной ответственностью, тем меньше будет коррупционных рисков на местах.

И напоследок. Какие Ваши политические планы на будущее?

Я продолжу заниматься ключевыми реформами. Моя задача - сделать все, чтобы в новом коалиционном соглашении в будущем парламенте были закреплены все дальнейшие шаги как реформы децентрализации, так и энергоэффективности. Но коалиционное соглашение - лишь инструмент. Мой горизонт - 2025 и вступление Украины в Евросоюз.

Так Вы все-таки видите себя на парламентских выборах?

Нет. Мы говорим сейчас о более глобальной истории. Любое место в списке или в политической группе не является соответствующим масштабу изменений, которые происходят сегодня в государстве. Пока политические планы - продолжить реформу децентрализации.