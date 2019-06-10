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10 червня 2019, понеділок, 11:21 28
Вибори 2019-06-10T14:15:03+03:00
Українські Новини
Радикальна партія Ляшка, яка згідно опитуванням не проходить до Ради, представила свій список кандидатів

Радикальна партія Ляшка, яка згідно опитуванням не проходить до Ради, представила свій список кандидатів

Олег Ляшко. Фото:
Олег Ляшко. Фото: "Радіо Свобода"

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко, голова комітету Верховної Ради з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк, депутат Ради від фракції Радикальної партії Андрій Лозовий, заступник голови Чернівецької обласної ради Інга Маковецька, чинний депутат Ради від фракції "Народний фронт" Іван Савка очолили список Радикальної партії на позачергових виборах депутатів Верховної Ради, які відбудуться 21 липня.

Відповідний список Ляшко оголосив на з'їзді Радикальної партії у понеділок, передають Українські Новини.

В список партії також увійшли керівник виконкому Радикальної партії Олег Авер'янов, керівник Київської обласної організації Сергій Скуратівський, депутати Ради від фракції Радикальної партії Дмитро Лінько, Олена Кошелєва, Віктор Вовк, Олексій Ленський, депутат Ради від фракції "Народний фронт" Георгій Логвинський і 13 номером у списку значиться чинний депутат від фракції Радикальної партії Валерія Заружко.

Всього партія представила 41 кандидата партійного списку.

За словами Ляшка, у списки увійшли як вже відомі за роботою з ним люди, так і представники команди у всіх регіонах.

"Кращі з кращих, як я і обіцяв. У першій частині списку керівники обласних партійних організацій, які зробили найкращий результат на виборах... Я веду до парламенту людей, які знають життя. Це люди з областей, люди, які в житті самі всього добиваються. У мене в списку немає "блатних", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, понеділок, 10 червня - останній день для висування політичними партіями кандидатів у депутати Верховної Ради на позачергові парламентські вибори, які відбудуться 21 липня.

Тим часом 48,5% респондентів, опитаних КМІС, готові проголосувати за партію "Слуга народу", 11,8% - за "Опозиційну платформу - За життя", 8,1% - за партію "Блок Петра Порошенка "Солідарність" на виборах Верховної Ради. Показник Радикальної партії - 2,9%

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