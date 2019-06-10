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10 червня 2019, понеділок, 10:50 28
Вибори 2019-06-10T11:00:04+03:00
Українські Новини
"Батьківщина" готова до формування коаліції зі "Слугою народу"

"Батьківщина" готова до формування коаліції зі "Слугою народу"

Юлія Тимошенко представляє
Юлія Тимошенко представляє "Батьківщину". Скріншот відео facebоok.com/Batkivshchyna

Партія "Всеукраїнське Об'єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко готова до створення коаліції з партією "Слуга народу" в новому скликанні Верховної Ради.

Про це Тимошенко повідомила на з'їзді партії, передають Українські Новини.

"Наша команда налаштована в новому парламенті йти в сильну коаліцію з новим Президентом, з іншими продемократичними європейськими силами", - сказала вона.

Тимошенко зазначила, що партія буде пропонувати Президенту Володимиру Зеленському свою програму реформ "Новий курс", а країна побачить результати роботи коаліції протягом 100 днів.

Лідер партії наголосила, що має намір ініціювати прийняття нового Податкового кодексу та страхової медицини.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з останніми опитуваннями, за "Слугу народу" готові проголосувати майже 50% виборців, на другому місці "Опозиційна платформа - За життя".

Раніше вже був опублікований список сотні кандидатів від партії "Слуга народу".

Зазначимо, сьогодні останній день для висування партіями кандидатів на вибори Ради.

Більше новин про: Батьківщина Юлія Тимошенко Володимир Зеленський Слуга народу Вибори до Верховної Ради коаліція

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