"Батьківщина" готова до формування коаліції зі "Слугою народу"

Партія "Всеукраїнське Об'єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко готова до створення коаліції з партією "Слуга народу" в новому скликанні Верховної Ради.

Про це Тимошенко повідомила на з'їзді партії, передають Українські Новини.

"Наша команда налаштована в новому парламенті йти в сильну коаліцію з новим Президентом, з іншими продемократичними європейськими силами", - сказала вона.

Тимошенко зазначила, що партія буде пропонувати Президенту Володимиру Зеленському свою програму реформ "Новий курс", а країна побачить результати роботи коаліції протягом 100 днів.

Лідер партії наголосила, що має намір ініціювати прийняття нового Податкового кодексу та страхової медицини.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з останніми опитуваннями, за "Слугу народу" готові проголосувати майже 50% виборців, на другому місці "Опозиційна платформа - За життя".

Раніше вже був опублікований список сотні кандидатів від партії "Слуга народу".

Зазначимо, сьогодні останній день для висування партіями кандидатів на вибори Ради.