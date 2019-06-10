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10 червня 2019, понеділок, 10:26 18
Фінанси 2019-06-10T11:00:01+03:00
Українські Новини
Гривня в обмінниках Києва подорожчала: курс валют на сьогодні

Гривня в обмінниках Києва подорожчала: курс валют на сьогодні

Курс валют
Курс валют

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 07 червня на 12,9 коп. до 26,6941 UAH/USD, курс купівлі - на 12,84 коп. до 26,3431 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 6,52 коп. до 29,6131 UAH/EUR, курс продажу знизився на 7,16 коп. до 30,1844 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,3431 26,6941 29,6131 30,1844 3,66 4,22
Максимальний 26,4500 27,1000 29,8000 30,5500 3,99 5,00
Мінімальний 26,0000 26,5000 29,0000 29,9500 2,50 4,04

Як повідомляли Українські Новини, прогноз по ICU, до кінця року курс гривні може обвалитися, а зростання ВВП сповільнитися.

Також в Національному банку заявили, що затримка фінансування МВФ посилює вразливість економіки України.

Також в Нацбанку вважають, що ризики для макроекономічної стабільності України зберігаються.

Тим часом за тиждень обвалився курс продажу і купівлі долара готівкою, а євро подорожчав.

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