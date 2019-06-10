Гривня в обмінниках Києва подорожчала: курс валют на сьогодні

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 07 червня на 12,9 коп. до 26,6941 UAH\/USD, курс купівлі - на 12,84 коп. до 26,3431 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 6,52 коп. до 29,6131 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 7,16 коп. до 30,1844 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,3431\r\n26,6941\r\n29,6131\r\n30,1844\r\n3,66\r\n4,22\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,4500\r\n27,1000\r\n29,8000\r\n30,5500\r\n3,99\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n26,0000\r\n26,5000\r\n29,0000\r\n29,9500\r\n2,50\r\n4,04\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, прогноз по ICU, до кінця року курс гривні може обвалитися, а зростання ВВП сповільнитися.\r\nТакож в Національному банку заявили, що затримка фінансування МВФ посилює вразливість економіки України.\r\nТакож в Нацбанку вважають, що ризики для макроекономічної стабільності України зберігаються.\r\nТим часом за тиждень обвалився курс продажу і купівлі долара готівкою, а євро подорожчав.