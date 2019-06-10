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10 червня 2019, понеділок, 08:07 15
Силові структури 2019-06-10T11:00:03+03:00
Українські Новини
В зоні ООС військові поранили 10 окупантів і знищили одну одиницю військової техніки

В зоні ООС військові поранили 10 окупантів і знищили одну одиницю військової техніки

За минулу добу, 9 червня, бойовики 26 разів порушили режим припинення вогню. З них вісім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами зброї.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС.

Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 20 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • шість разів Водяне – з артилерійських систем калібру 122 мм, а також 120 мм та 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, стрілецької зброї;
  • чотири рази в районі населеного пункту Талаківка - зі 120 мм мінометів; озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
  • два рази Павлопіль – протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети;
  • двічі Гнутове – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецька зброя;
  • район населеного пункту Верхньоторецьке – з мінометів калібру 120 мм;
  • два рази населений пункт Піски – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети;
  • Авдіївка - великокаліберні кулемети;
  • околиці села Березове – протитанкові керовані ракети та автоматичні гранатомети;
  • Невельське - великокаліберні кулемети.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні шість разів:

  • Двічі поблизу населеного пункту Новоолександрівка – зі 120 мм та 82 мм мінометів, озброєння БМП, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
  • два рази Зайцеве – з автоматичних гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • двічі в районі Новолуганського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

За даними розвідки 9 червня 10 окупантів було поранено та знищено одну одиницю військової техніки.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил два рази.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:

  • поблизу населеного пункту Піщевик – зі станкового протитанкового гранатомету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог здійснив один обстріл:

  • Зайцеве – міномети калібру 120 мм.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 22 рази обстріляли позиції підрозділів ООС 8 червня, 1 військовий травмований.

7 червня бойовики 12 раз обстріляли позиції ООС, 2 військових загинули, ще 4 поранено і 7 травмовано.

З початку поточного року, за останньою інформацією, вбито і поранено 320 військових.

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