В зоні ООС військові поранили 10 окупантів і знищили одну одиницю військової техніки

За минулу добу, 9 червня, бойовики 26 разів порушили режим припинення вогню. З них вісім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами зброї.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС.

Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 20 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

шість разів Водяне – з артилерійських систем калібру 122 мм, а також 120 мм та 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, стрілецької зброї;

чотири рази в районі населеного пункту Талаківка - зі 120 мм мінометів; озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

два рази Павлопіль – протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети;

двічі Гнутове – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецька зброя;

район населеного пункту Верхньоторецьке – з мінометів калібру 120 мм;

два рази населений пункт Піски – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети;

Авдіївка - великокаліберні кулемети;

околиці села Березове – протитанкові керовані ракети та автоматичні гранатомети;

Невельське - великокаліберні кулемети.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні шість разів:

Двічі поблизу населеного пункту Новоолександрівка – зі 120 мм та 82 мм мінометів, озброєння БМП, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

два рази Зайцеве – з автоматичних гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

двічі в районі Новолуганського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

За даними розвідки 9 червня 10 окупантів було поранено та знищено одну одиницю військової техніки.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил два рази.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту Піщевик – зі станкового протитанкового гранатомету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог здійснив один обстріл:

Зайцеве – міномети калібру 120 мм.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 22 рази обстріляли позиції підрозділів ООС 8 червня, 1 військовий травмований.

7 червня бойовики 12 раз обстріляли позиції ООС, 2 військових загинули, ще 4 поранено і 7 травмовано.

З початку поточного року, за останньою інформацією, вбито і поранено 320 військових.