В зоні ООС військові поранили 10 окупантів і знищили одну одиницю військової техніки

За минулу добу, 9 червня, бойовики 26 разів порушили режим припинення вогню. З них вісім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами зброї.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС.\r\nЗазначається, що внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.\r\nТак, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 20 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:\r\n\r\nшість разів Водяне – з артилерійських систем калібру 122 мм, а також 120 мм та 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, стрілецької зброї;\r\nчотири рази в районі населеного пункту Талаківка - зі 120 мм мінометів; озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;\r\nдва рази Павлопіль – протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети;\r\nдвічі Гнутове – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецька зброя;\r\nрайон населеного пункту Верхньоторецьке – з мінометів калібру 120 мм;\r\nдва рази населений пункт Піски – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети;\r\nАвдіївка - великокаліберні кулемети;\r\nоколиці села Березове – протитанкові керовані ракети та автоматичні гранатомети;\r\nНевельське - великокаліберні кулемети.\r\n\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні шість разів:\r\n\r\nДвічі поблизу населеного пункту Новоолександрівка – зі 120 мм та 82 мм мінометів, озброєння БМП, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;\r\nдва рази Зайцеве – з автоматичних гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;\r\nдвічі в районі Новолуганського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.\r\n\r\nЗа даними розвідки 9 червня 10 окупантів було поранено та знищено одну одиницю військової техніки.\r\nВід початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил два рази.\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:\r\n\r\nпоблизу населеного пункту Піщевик – зі станкового протитанкового гранатомету.\r\n\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог здійснив один обстріл:\r\n\r\nЗайцеве – міномети калібру 120 мм.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, бойовики 22 рази обстріляли позиції підрозділів ООС 8 червня, 1 військовий травмований.\r\n7 червня бойовики 12 раз обстріляли позиції ООС, 2 військових загинули, ще 4 поранено і 7 травмовано.\r\nЗ початку поточного року, за останньою інформацією, вбито і поранено 320 військових.