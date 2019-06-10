Аномальна спека і посуха: синоптик дала прогноз погоди на тиждень і поради, як пережити задуху

В Україну йде аномальна спека.\r\nПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\n"Денна температура повітря становитиме + 30 + 35 градусів, у західних областях + 27 + 31 градус", - написала вона.\r\nЗа словами синоптика, пожежна небезпека також зросте, особливо в посушливих місцях.\r\nКороткочасні дощі з грозами у понеділок, 10 червня, пройдуть в західній частині України, на Півночі, у Вінницькій області місцями на Харківщині.\r\n"Не забуваємо, що при грозах можливі сильні зливи, шквали, град. На решті території сухо", - попередила синоптик.\r\nУ Києві понеділок буде спекотним, до + 30 + 32 градусів, є ймовірність грозового дощу, який тільки підсилить відчуття задухи.\r\n"Хоча, звичайно, під час дощу можна буде трохи вдихнути і видихнути, тому що температура повітря тимчасово знизиться", - написала Діденко.\r\nНаступний тиждень, за її словами, в Києві буде спекотним, ймовірність дощів - невисока.\r\n"Робіть запаси терпіння, льоду, вентиляторів, чистіть кондиціонери, щоб не дихати мікробами, пийте багато води, панамки - дітям, собі - віяла і поспати в обід хвилин 15-20-ть, хоча б на клавіатурі", - порадила синоптик.\r\nКарта: Наталя Діденко\/Facebook\r\nЯк повідомляли Українські Новини, з наступного тижня спека в Україні посилиться, в той же час атмосферні фронти і надалі будуть провокувати вологу і грозову погоду в Україні.\r\n5 червня у Кам'янець-Подільському Хмельницької області через сильну зливу на вулицях хвилями зносило автомобілі.\r\nА згідно з прогнозом Укргідрометцентру, робочий тиждень в Україні розпочнеться зі спеки і гроз з градами.