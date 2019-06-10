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10 червня 2019, понеділок, 06:00 63 Карта
Політика 2019-06-10T08:00:03+03:00
Українські Новини
Аномальна спека і посуха: синоптик дала прогноз погоди на тиждень і поради, як пережити задуху

Аномальна спека і посуха: синоптик дала прогноз погоди на тиждень і поради, як пережити задуху

Спека. Фото: bun.com.ua
Спека. Фото: bun.com.ua

В Україну йде аномальна спека.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Денна температура повітря становитиме + 30 + 35 градусів, у західних областях + 27 + 31 градус", - написала вона.

За словами синоптика, пожежна небезпека також зросте, особливо в посушливих місцях.

Короткочасні дощі з грозами у понеділок, 10 червня, пройдуть в західній частині України, на Півночі, у Вінницькій області місцями на Харківщині.

"Не забуваємо, що при грозах можливі сильні зливи, шквали, град. На решті території сухо", - попередила синоптик.

У Києві понеділок буде спекотним, до + 30 + 32 градусів, є ймовірність грозового дощу, який тільки підсилить відчуття задухи.

"Хоча, звичайно, під час дощу можна буде трохи вдихнути і видихнути, тому що температура повітря тимчасово знизиться", - написала Діденко.

Наступний тиждень, за її словами, в Києві буде спекотним, ймовірність дощів - невисока.

"Робіть запаси терпіння, льоду, вентиляторів, чистіть кондиціонери, щоб не дихати мікробами, пийте багато води, панамки - дітям, собі - віяла і поспати в обід хвилин 15-20-ть, хоча б на клавіатурі", - порадила синоптик.

Карта: Наталя Діденко/FacebookКарта: Наталя Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, з наступного тижня спека в Україні посилиться, в той же час атмосферні фронти і надалі будуть провокувати вологу і грозову погоду в Україні.

5 червня у Кам'янець-Подільському Хмельницької області через сильну зливу на вулицях хвилями зносило автомобілі.

А згідно з прогнозом Укргідрометцентру, робочий тиждень в Україні розпочнеться зі спеки і гроз з градами.

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