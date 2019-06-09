Рабочая неделя в Украине начнется с жары и гроз с градами

10 июня в Киеве переменная облачность, местами кратковременный дождь, местами гроза, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +28…+30 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +11...+18 градусов, днем +23...+30 градусов.

В Карпатах местами кратковременный дождь, температура ночью +10...+15 градусов, днем +13...+18 градусов.

В Моршине местами кратковременный дождь, температура ночью +13...+15 градусов, днем +26...+28 градусов.

В Трускавце местами кратковременный дождь, температура ночью +14...+16 градусов, днем +27...+29 градусов.

В Сваляве местами кратковременный дождь, температура ночью +14...+16 градусов, днем +27...+29 градусов.

На севере Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, местами грозы, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +14...+20 градусов, днем +26...+32 градуса.

В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, местами грозы, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +15...+22 градуса, в Винницкой области +13...+18 градусов, днем +27...+33 градуса, в Днепропетровской +29...+34 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, лишь ночью в Харьковской области местами кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +15...+21 градус, днем +28...+34 градуса.

На юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +16...+23 градуса, днем +27...+33 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +27...+32 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +17...+19 градусов, днем +27...+29 градусов.

9 июня на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +21...+25 градусов; в Днепре в пределах Киева +23 градуса.

Как сообщали Українські Новини, со следующей недели жара в Украине усилится, в то же время атмосферные фронты и в дальнейшем будут провоцировать влажную и грозовую погоду в Украине.

5 июня в Каменец-Подольском Хмельницкой области из-за сильного ливня на улицах волнами сносило автомобили.