подписаться на рассылку
26.3 26.7
29.35 30.15
˟
09 июня 2019, воскресенье, 16:24 660
Жизнь 2019-06-09T18:00:01+03:00
Українські Новини
Рабочая неделя в Украине начнется с жары и гроз с градами

Рабочая неделя в Украине начнется с жары и гроз с градами

Жара.
Жара.

10 июня в Киеве переменная облачность, местами кратковременный дождь, местами гроза, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +28…+30 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +11...+18 градусов, днем +23...+30 градусов.

В Карпатах местами кратковременный дождь, температура ночью +10...+15 градусов, днем +13...+18 градусов.

В Моршине местами кратковременный дождь, температура ночью +13...+15 градусов, днем +26...+28 градусов.

В Трускавце местами кратковременный дождь, температура ночью +14...+16 градусов, днем +27...+29 градусов.

В Сваляве местами кратковременный дождь, температура ночью +14...+16 градусов, днем +27...+29 градусов.

На севере Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, местами грозы, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +14...+20 градусов, днем +26...+32 градуса.

В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, местами грозы, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +15...+22 градуса, в Винницкой области +13...+18 градусов, днем +27...+33 градуса, в Днепропетровской +29...+34 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, лишь ночью в Харьковской области местами кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +15...+21 градус, днем +28...+34 градуса.

На юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +16...+23 градуса, днем +27...+33 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +27...+32 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +17...+19 градусов, днем +27...+29 градусов.

9 июня на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +21...+25 градусов; в Днепре в пределах Киева +23 градуса.

Как сообщали Українські Новини, со следующей недели жара в Украине усилится, в то же время атмосферные фронты и в дальнейшем будут провоцировать влажную и грозовую погоду в Украине. 

5 июня в Каменец-Подольском Хмельницкой области из-за сильного ливня на улицах волнами сносило автомобили.

Больше новостей о: Жара Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине

Архив
Новости
Не ввели в эксплуатацию: Зеленского просят уволить Кличко из-за открытия пешеходного моста 18:45
ДТП подо Львовом. Фото: Фото facebook.com/igor.zinkevych
Масштабное ДТП на трассе Львов-Тернополь: пострадали 11 человек 18:15
Опубликован список сотни кандидатов Зеленского от партии "Слуга народа" 17:45
Грузовик с химикатами упал в реку под Винницей: водоснабжение в Белой Церкви прекращено 17:22
В Бангладеш задержали группу украинцев, - МИД 16:51
больше новостей
Жара до +34 с грозами и градом: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
Съезд
На съезде "Слуги народа" гостей и журналистов кормят шаурмой 12:25
Смертельное ДТП в Киеве. Фото: Информатор.
В Киеве Mercedes протаранил ТЦ "Домосфера": водитель погиб, пассажиры в больнице 09:15
Кризис среднего возраста: Ученые приблизились к разгадке причины старения человека 21:45
В Одессе эвакуировали людей из 15 объектов 22:53
больше новостей
Антон Кучухидзе: когда же вспомнят об Украине? 10:55 Мнение
Обострение в зоне ООС: за сутки двое военных погибли, пять ранены и семь травмированы 09:32
Автомобиль полицейского. Фото: Наталья Науменко/Facebook
Полицейский сбил 10-летнего ребенка на служебном автомобиле под Сумами 23:54
Смешко презентовал список партии, с которой идет на выборы в Раду 12:09
Вакарчук и Притула. Фото: facebоok.com/GolosZmin
Притула идет на выборы в Раду 10:14
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok