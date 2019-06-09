Соцмережі обурилися антисемітським і расистським дописом журналіста "Голосу України"

Соціальні мережі обурено коментують антисемітські та расистські висловлювання журналіста "Голосу України" Василя Чепурного, в якому він висловився про президента Володимира Зеленського і спортсмена-борця Жана Беленюка, який йде на парламентські вибори під десятим номером від партії "Слуга народу".

Про це повідомляють Українські Новини.

Зеленського Чепурний назвав "євреєм-клоуном", а Беленюка - "негром".

Так, Facebook-користувачі в коментарях до допису самого Чепурного, окремих постах, та поширюючи допис пишуть, що вирази, використані Чепурним, - негідні журналіста, тим паче - журналіста парламентського видання.

Багато українців вважають, що у той час, як країна прагне до толерантності, такі висловлювання є неприпустимими для публічної людини.

Користувачі ставлять посилання на Facebook-сторінку "Голосу України", закликаючи вибачитися за Чепурного і замислитися над тим, чи потрібен газеті в штаті такий співробітник. Також обурені залишають відповідні коментарі під новинними дописами на сторінці видання.

Як повідомляли Українські Новини, ведучого ВВС звільнили за расистський твіт про дитину Меган Маркл і принца Гаррі.