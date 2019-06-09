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09 июня 2019, воскресенье, 21:57 9
СМИ 2019-06-09T22:02:30+03:00
Українські Новини
Журналист "Голоса Украины" назвал Зеленского "евреем-клоуном", а кандидата в депутаты Жана Беленюка- "негром"

Журналист "Голоса Украины" назвал Зеленского "евреем-клоуном", а кандидата в депутаты Жана Беленюка- "негром"

Журналист
Журналист "Голоса Украины" Василий Чепурной. Фото: Vasyl Chepurnyi/Facebook

Журналист газеты Верховной Рады "Голос Украины" Василий Чепурной назвал президента Украины Владимира Зеленского "евреем-клоуном", а кандидата в депутаты Рады от партии "Слуга Народа" Жана Беленюка - "негром".

Об этом Чепурной написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Эксперименты над украинцами продолжаются. Дали зека - выбрали президентом. Дали еврея-клоуна - выбрали президентом. Сейчас дают негра в депутаты - точно выберут", - написал Чепурной.

Журналист уточнил, что, используя выражение "негр", подразумевает Жана Беленюка, который находится под десятым номером партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа".

"Может, нам еще транссексуала подсунут или и робота уже? А что: украинцы толерантны - проголосуют!", - добавил Чепурной.

При этом в комментариях пользователи пристыдили журналиста за подобные выражения, назвав "расистом" и "антисемитом". Комментаторы призвали жаловаться на этот пост в Facebook.

Как сообщали Українські новини, МИД уволил консула в Гамбурге за его антисемитские посты в соцсети.

Ранее ведущего ВВС уволили за расистский твит о ребенке Меган Маркл и принца Гарри.

Больше новостей о: Расизм Антисемитизм Журналист Голос Украины Жан Беленюк

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