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09 мая 2019, четверг, 23:44 255
Европа 2019-05-09T23:47:18+03:00
Українські Новини
Ведущего ВВС уволили за твит о ребенке Меган Маркл и принца Гарри

Ведущего ВВС уволили за твит о ребенке Меган Маркл и принца Гарри

После того, как у Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик, ведущий Би-би-си Дэнни Бейкер был уволен из-за твита с фотографией пары, держащей за руки одетую шимпанзе с подписью "королевский младенец покинул роддом".

Сам ведущий считает свой поступок "глупым", пишет "Русская служба Би-би-си".

Только что уволили с Би-би-си 5. - написал бывший ведущий радиостанции BBC Radio 5 Live в "Твиттере" в четверг.

Пост 61-летнего Бейкера, из-за которого он лишился работы, сейчас удален, но он получил довольно большой резонанс.

Бейкера обвинили в том, что он издевается над расовой принадлежностью герцогини Сассекской Меган. Супруга принца Гарри в прошлом году стала первым в истории членом британской королевской династии смешанной расы.

Твит Бейкера был "серьезной ошибкой", прокомментировал ситуацию представитель Би-би-си.

Твит "противоречит тем ценностям, которые мы, как компания, пытаемся воплощать", добавили в вещательной корпорации.

"Дэнни - прекрасный ведущий, но еженедельное шоу у нас он вести больше не будет", - сказал представитель Би-би-си.

В среду герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган впервые показали публике своего первенца, который родился в понедельник 6 мая. Назвать его решили Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.

Пользователи "Твиттера" сочли пост Бейкера оскорбительным и раскритиковали его, после чего он написал: "Извините, что мое фото малыша в помпезном наряде вызвало такую реакцию. Мне даже в голову не пришло [что пост можно истолковать как расистский], потому что мой мозг этим не заражен".

"Как только любезные люди указали мне на возможные оттенки смысла, я все понял. Вот и все, что произошло", - написал он.

"Шуточная картинка. Расфуфыренный шимпанзе. Мне дали понять. Я ужаснулся. Стер. Извинился", - добавил он.

Позже он написал, что мог бы запостить фото на фоне рождения любого другого ребенка, в том числе и своего собственного. "Это просто смешная картинка", - написал он.

"Ну да ладно. Твое здоровье, Арчи, извини", - написал он позже.

Дэнни Бейкер вел на Radio 5 Live еженедельное шоу в выходные.

Как сообщали Українські Новини, принц Гарри и Меган Маркл впервые показали новорожденного ребенка.

Тем временем принц Гарри поделился впечатлениями о родах Маркл.

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