"Слуга народу" назвав кількість своїх мажоритарників

Партія "Слуга народу" має намір висунути 199 кандидатів у депутати Верховної Ради за мажоритарними округами на позачергових виборах 21 липня.

Про це повідомив на брифінгу лідер партії Дмитро Разумков.

"По мажоритарці ми виділимо 199 кандидатів", - сказав він.

Лідер "Слуги народу" заявив, що було отримано понад 3 тис. заяв на кандидати в депутати по мажоритарних округах.

Разумков зазначив, що "Слуга народу" проведе додатковий з'їзд.

"Що стосується партійного списку, він буде набагато більше, ніж 100. Його буде представлено на сайті і буде така процедура "пост-праймеріз", яка дасть нам можливість вивчити всіх людей, які там є, якщо щодо когось буде знайдено серйозний негатив... Ми будемо вивчати інформацію журналістів, громадських діячів, і якщо виявиться, що він буде недостойний представляти українське суспільство - ми його приберемо", - зазначив Разумков.

Політик зазначив, що список можна міняти до 8 липня, а з'їзд для затвердження кандидатів пройде до вівторка.

Як повідомляли Українські новини, актор студії "Квартал 95" Юрій Корявченков балотується в Раду по мажоритарному округу №31 від партії "Слуга народу" у Кривому Розі Дніпропетровської області, журналіст Олександр Дубинський - по округу №94 в Київській області.

Тим часом опублікований список сотні кандидатів Зеленського від партії "Слуга народу".

Крім того, згідно з соцопитуваннями, "Слуга народу" набирає майже 50% голосів на виборах Ради, на другому місці "Опозиційна платформа - За життя".