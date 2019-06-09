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09 червня 2019, неділя, 20:41 14
Вибори 2019-06-09T21:00:01+03:00
Українські Новини
Тягнибок очолив загальний список шести партій на вибори в Раду

Тягнибок очолив загальний список шести партій на вибори в Раду

Олег Тягнибок. Фото: прес-служба Тягнибока
Олег Тягнибок. Фото: прес-служба Тягнибока

Лідер політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" Олег Тягнибок очолив загальний список ВО "Свобода", "Національний корпус", "Правий сектор", "Державницька ініціатива Яроша", ОУН і Конгрес українських націоналістів на позачергових виборах Верховної Ради, які відбудуться 21 липня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Свободи", передають Українські Новини.

Згідно з ним, ці партії йдуть на вибори до Ради загальним списком.

"Очолить похід націоналістів лідер "Свободи" Олег Тягнибок", - сказано в повідомленні.

Також до першої п'ятірки увійшли лідер Нацкорпуса Андрій Білецький, командир Української добровольчої армії Дмитро Ярош, голова "Правого сектору" Андрій Тарасенко і віце-спікер Ради України VII скликання Руслан Кошулинський.

Відповідне рішення було прийнято на з'їзді "Свободи" 9 червня.

Крім загального списку, під час зборів також затверджено список кандидатів в одномандатних мажоритарних округах.

Як повідомляли Українські Новини, Тягнибок несподівано відмовився від участі в президентських виборах.

Тим часом "Голос" озвучив свою першу двадцятку на виборах в Раду, Садовий презентував першу десятку списку "Самопомочі", а Порошенко, Парубій, Геращенко, Забродський і Федіна очолили список "Європейської солідарності".

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