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09 червня 2019, неділя, 14:55 12
Верховна Рада і партії 2019-06-09T16:15:02+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" визначить кандидатуру прем'єра після формування коаліції в Раді

"Слуга народу" визначить кандидатуру прем'єра після формування коаліції в Раді

Партії "Слуга народу" має намір визначити кандидатуру прем'єр-міністра після формування коаліції у Верховній Раді.

Про це повідомив на брифінгу, який відбувся після з'їзду партії "Слуги народу" у Києві лідер партії Дмитро Разумков.

"Тоді, коли підемо в парламент, коли буде сформована коаліція, тоді ми визначимо і кандидатуру прем'єра, а після цього він підбере свою команду", - сказав він.

Разумков зазначив, що команда Зеленського не приступала до переговорів з приводу кандидатури прем'єра.

"Сьогодні вступати в якісь переговори, розмовляти, а хто буде прем'єром, хто буде міністром охорони здоров'я, хто буде міністром енергетики та інші напрямки, ми не будемо", - підкреслив політик.

Як повідомляли Українські новини, Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук, Ірина Венедиктова, Давид Арахамія і Галина Янченко очолили список політичної партії "Слуга народу" на позачергових виборах депутатів Верховної Ради, які відбудуться 21 липня.

"Слуга народу" отримала 3,5 тис. заявок від бажаючих балотуватися у Верховну Раду по мажоритарних округах. А на з'їзді "Слуги народу" гостей і журналістів годують шаурмою.

Тим часом, від "Слуги народу" балотуються журналіст Дубинський і актор Корявченков.

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