Пенсійні обмеження зняли: кому "світить" достроковий вихід на відпочинок

Українці, які мають право на достроковий вихід на пенсію за вислугою років, зможуть оформити її, не чекаючи, поки їм виповниться 50-55 років, в залежності від професії. Таку можливість їм повернув Конституційний суд (КС), який визнав неконституційним низку положень Закону "Про пенсійне забезпечення".

Як пише "Сьогодні", у березні 2015 року депутати ввели віковий ценз в 50-55 років для тих, хто, працюючи за фахом, що веде до втрати працездатності і профпридатності, заробив право на дострокову пенсію. Мова не йде про "списки №1 і №2", що включають професії з особливо важкими, важкими і шкідливими умовами праці (шахтарі, металурги, хіміки), – для них нічого не змінилося), а про льотчиків, авіадиспетчерів, машиністів поїздів, механізаторів, доярок, лесосплавників, докерів, геологів, викладачів, медиків, артистів ... Всього близько сотні професій. Причина – треба скоротити дефіцит бюджету Пенсфонду. Пенсіонерів стало б менше, адже, незважаючи на вислугу, що дає право на пенсію, пільговики ще повинні були до пенсії "дорости". КС вирішив, що це суперечить Конституції, позбавляє таких людей права на соцзахист, і скасував цю норму закону. Адже якщо людина за станом здоров'я не може більше працювати за професією (льотчик – літати, машиніст – водити поїзди, доярка – доїти корів, балерина – танцювати), то вона повинна мати право на пенсію, а не працювати кимось ще 5-10 років, щоб вижити.

Фахівці з пенсійних питань назвали рішення КС популістським.

"Рішення КС треба виконувати, значить, в країні стане більше "дострокових" молодих пенсіонерів, у яких пенсії вище середніх, що призведе до ще більшого дефіциту бюджету Пенсфонду (зараз в ньому не вистачає близько 150 млрд грн на рік) і зажадає додаткових дотацій з держбюджету, – каже екс-заступник голови Пенсфонда Віктор Колбун. – Це вдарить по економіці країни, недофінансують насамперед інвестиційні програми, можливо, гроші, які передбачені на медреформу і реформу освіти, витратять на виплати пенсій".

За оцінкою Колбуна, в країні до мільйона осіб отримують пенсії за вислугою років або можуть претендувати на них вже найближчим часом.

У той же час економісти заспокоюють, кажучи, що навантаження на бюджет ПФ не виявиться надмірним. Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин оцінює збільшення числа пенсіонерів за вислугою років приблизно в 20 тис. осіб.

"Це цілком посильне навантаження для бюджету ПФ, близько 100 млн грн на місяць, або плюс 0,3-0,4%, – підрахував Пендзин. – Найбільше пільговиків серед вчителів і лікарів, більше мільйона осіб, але оформлять пенсію в основному ті, хто не може працювати за станом здоров'я. А ось директори шкіл, головні лікарі, у яких, як правило, великий стаж роботи, – навряд чи, тому що їм доведеться піти з професії".

Керівник інституту цивільних свобод Галина Третьякова вважає, що рішення КС – небезпечний прецедент:

"Так можна опротестувати скасування будь-якої пільги, наприклад, припинення виплат субсидій за компослуги, як таку, що звужує соцзахист громадян. Вважаю, що КС, виносячи рішення, не взяв до уваги 95-ту статтю Конституції, яка вимагає враховувати можливості держбюджету. Якщо ми йдемо в Європу, як записано тепер в Конституції, то в Європі немає ніяких пільгових пенсій".

А юрист Володимир Столітній звертає увагу, що після прецеденту пільговики, яким повернули право вийти на пенсію у 2015-2019 рр., можуть зажадати від держави виплатити їм пенсії за попередні роки.

"Потрібно роз'яснення КС з цього питання, оскільки подібні регресні виплати – це мільярди гривень, які взяти ніде, тільки за рахунок платників податків".

Як повідомляли Українські Новини, ПФ почав фінансування пенсій за червень.

Тим часом українці можуть отримати "13-ту пенсію" вже в цьому році: кому виплатять і як це буде працювати.