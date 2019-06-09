Пенсійні обмеження зняли: кому "світить" достроковий вихід на відпочинок

Українці, які мають право на достроковий вихід на пенсію за вислугою років, зможуть оформити її, не чекаючи, поки їм виповниться 50-55 років, в залежності від професії. Таку можливість їм повернув Конституційний суд (КС), який визнав неконституційним низку положень Закону "Про пенсійне забезпечення".\r\nЯк пише "Сьогодні", у березні 2015 року депутати ввели віковий ценз в 50-55 років для тих, хто, працюючи за фахом, що веде до втрати працездатності і профпридатності, заробив право на дострокову пенсію. Мова не йде про "списки №1 і №2", що включають професії з особливо важкими, важкими і шкідливими умовами праці (шахтарі, металурги, хіміки), – для них нічого не змінилося), а про льотчиків, авіадиспетчерів, машиністів поїздів, механізаторів, доярок, лесосплавників, докерів, геологів, викладачів, медиків, артистів ... Всього близько сотні професій. Причина – треба скоротити дефіцит бюджету Пенсфонду. Пенсіонерів стало б менше, адже, незважаючи на вислугу, що дає право на пенсію, пільговики ще повинні були до пенсії "дорости". КС вирішив, що це суперечить Конституції, позбавляє таких людей права на соцзахист, і скасував цю норму закону. Адже якщо людина за станом здоров'я не може більше працювати за професією (льотчик – літати, машиніст – водити поїзди, доярка – доїти корів, балерина – танцювати), то вона повинна мати право на пенсію, а не працювати кимось ще 5-10 років, щоб вижити.\r\nФахівці з пенсійних питань назвали рішення КС популістським.\r\n"Рішення КС треба виконувати, значить, в країні стане більше "дострокових" молодих пенсіонерів, у яких пенсії вище середніх, що призведе до ще більшого дефіциту бюджету Пенсфонду (зараз в ньому не вистачає близько 150 млрд грн на рік) і зажадає додаткових дотацій з держбюджету, – каже екс-заступник голови Пенсфонда Віктор Колбун. – Це вдарить по економіці країни, недофінансують насамперед інвестиційні програми, можливо, гроші, які передбачені на медреформу і реформу освіти, витратять на виплати пенсій".\r\nЗа оцінкою Колбуна, в країні до мільйона осіб отримують пенсії за вислугою років або можуть претендувати на них вже найближчим часом.\r\nУ той же час економісти заспокоюють, кажучи, що навантаження на бюджет ПФ не виявиться надмірним. Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин оцінює збільшення числа пенсіонерів за вислугою років приблизно в 20 тис. осіб.\r\n"Це цілком посильне навантаження для бюджету ПФ, близько 100 млн грн на місяць, або плюс 0,3-0,4%, – підрахував Пендзин. – Найбільше пільговиків серед вчителів і лікарів, більше мільйона осіб, але оформлять пенсію в основному ті, хто не може працювати за станом здоров'я. А ось директори шкіл, головні лікарі, у яких, як правило, великий стаж роботи, – навряд чи, тому що їм доведеться піти з професії".\r\nКерівник інституту цивільних свобод Галина Третьякова вважає, що рішення КС – небезпечний прецедент:\r\n"Так можна опротестувати скасування будь-якої пільги, наприклад, припинення виплат субсидій за компослуги, як таку, що звужує соцзахист громадян. Вважаю, що КС, виносячи рішення, не взяв до уваги 95-ту статтю Конституції, яка вимагає враховувати можливості держбюджету. Якщо ми йдемо в Європу, як записано тепер в Конституції, то в Європі немає ніяких пільгових пенсій".\r\nА юрист Володимир Столітній звертає увагу, що після прецеденту пільговики, яким повернули право вийти на пенсію у 2015-2019 рр., можуть зажадати від держави виплатити їм пенсії за попередні роки.\r\n"Потрібно роз'яснення КС з цього питання, оскільки подібні регресні виплати – це мільярди гривень, які взяти ніде, тільки за рахунок платників податків".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ПФ почав фінансування пенсій за червень.\r\nТим часом українці можуть отримати "13-ту пенсію" вже в цьому році: кому виплатять і як це буде працювати.