КС признал неконституционным установление минимально необходимого возраста для начисления пенсии за выслугу лет

Конституционный Суд признал неконституционным установление минимально необходимого возраста для начисления пенсии за выслугу лет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

Указано, что 4 июня КС принял решение по конституционному представлению 45 депутатов Верховной Рады относительно соответствия Конституции отдельных положений закона "О пенсионном обеспечении", "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", "О государственной службе", "О судебной экспертизе", "О Национальном банке Украины", "О службе в органах местного самоуправления", "О статусе народного депутата Украины", "О дипломатической службе", "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", "О Кабинете Министров Украины", "О прокуратуре", а также положения о помощнике-консультанте народного депутата Украины, утвержденного постановлением парламента от 13 октября 1995 года.

Своим решением Конституционный Суд признал неконституционными положения пункта "а" статьи 54, статьи 55 закона "О пенсионном обеспечении".

Данным положением было установлено как дополнительное условие для назначения пенсии за выслугу лет достижение возраста 50 лет для работников летного и летно-испытательного состава, и 55 лет для работников образования, здравоохранения и социального обеспечения, а также артистов театрально-концертных и других зрелищных заведений, предприятий и коллективов.

В соответствии с законом, пенсии за выслугу лет устанавливаются отдельным категориям граждан, занятым на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности или пригодности до наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту.

То есть в указанной норме речь идет о работах, которые имеют непосредственное влияние на здоровье работника и могут привести к потере профессиональной трудоспособности.

Из изложенного следует, что утрата профессиональной трудоспособности или пригодности не связана с достижением работником определенного возраста, поэтому не может быть условием для назначения пенсии за выслугу лет.

Конституционный Суд исходит из того, что установление как дополнительного условия для назначения пенсии за выслугу лет достижения возраста 50 лет и 55 лет нивелирует сущность права на социальную защиту.

Кроме того, по мнению КС, повышение на 5 лет пенсионного возраста для женщин, увеличение на 5 лет общего и специального стажа работы, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет, осуществлялось без учета юридической природы назначения пенсии за выслугу лет, определенной законодательством.

Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и не подлежащим обжалованию.

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