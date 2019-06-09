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09 червня 2019, неділя, 06:00 20
Життя 2019-06-09T08:15:02+03:00
Українські Новини
Спека наростає: синоптик попередила українців про наближення аномальної погоди

Спека наростає: синоптик попередила українців про наближення аномальної погоди

Фонтан. Фото: pixabay
Фонтан. Фото: pixabay

У неділю, 9 червня в Україні очікуються грозові дощі на Заході, Півночі, у Вінницькій, Кіровоградській, Одеській та місцями в Черкаській областях.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

При грозах - локально - сильні зливи, шквали, град.

На решті території - сухо.

"Спека триватиме і навіть буде наростати, вдень + 28 + 33 градуси", - попередила синоптик.

На Заході в неділю буде свіже - + 24 + 27 градусів.

У Києві в неділю імовірність дощу з грозою, максимальна температура повітря 28 + 30 градусів.

Карта: Наталя Діденко/FacebookКарта: Наталя Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, з наступного тижня спека в Україні посилиться, в той же час атмосферні фронти і надалі будуть провокувати вологу і грозову погоду в Україні.

5 червня у Кам'янець-Подільському Хмельницької області внаслідок сильної зливи на вулицях хвилями зносило автомобілі.

Крім того, 5 червня Запоріжжя охопила видовищна гроза, яку вдалося зняти місцевим жителям.

Також синоптик дала попередній прогноз на тиждень.

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