Спека наростає: синоптик попередила українців про наближення аномальної погоди

У неділю, 9 червня в Україні очікуються грозові дощі на Заході, Півночі, у Вінницькій, Кіровоградській, Одеській та місцями в Черкаській областях.\r\nПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\nПри грозах - локально - сильні зливи, шквали, град.\r\nНа решті території - сухо.\r\n"Спека триватиме і навіть буде наростати, вдень + 28 + 33 градуси", - попередила синоптик.\r\nНа Заході в неділю буде свіже - + 24 + 27 градусів.\r\nУ Києві в неділю імовірність дощу з грозою, максимальна температура повітря 28 + 30 градусів.\r\nКарта: Наталя Діденко\/Facebook\r\nЯк повідомляли Українські Новини, з наступного тижня спека в Україні посилиться, в той же час атмосферні фронти і надалі будуть провокувати вологу і грозову погоду в Україні.\r\n5 червня у Кам'янець-Подільському Хмельницької області внаслідок сильної зливи на вулицях хвилями зносило автомобілі.\r\nКрім того, 5 червня Запоріжжя охопила видовищна гроза, яку вдалося зняти місцевим жителям.\r\nТакож синоптик дала попередній прогноз на тиждень.