Поліція почала розслідування за фактом падіння літака в озеро в Києві

Слідчі поліції Києва почали кримінальне провадження за фактом аварійної посадки літака Ан-2 у Святошинському районі Києва, в результаті якої 3 людини отримали тілесні ушкодження, 2 з них госпіталізовані.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіціі, передають Українські Новини.\r\nЗазначається, що близько 16:00 до чергової частини надійшло повідомлення про те, що під час планового обльоту літак АН-2, що вилетів з аеродрому "Чайка", здійснив вимушену посадку на водойму у Святошинському районі.\r\nПравоохоронці встановлюють обставини аварії.\r\nЗа інформацією пілота, під час польоту сталося зниження потужності двигуна й літак почав зменшувати висоту, тому пілот прийняв рішення здійснити вимушену посадку на водойму.\r\nСлідчі почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу.\r\nПорушення карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, літак, що виконував рейс "Бориспіль (Київська область) - Шарм-ель-Шейх (Єгипет)", 17 травня здійснив екстрену посадку в міжнародному аеропорту "Одеса" через анонімне повідомлення про бомбу на борту літака.\r\nТакож у Рівненській області розбився військовий вертоліт, весь екіпаж загинув.