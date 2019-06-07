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07 червня 2019, пʼятниця, 22:04 13
Силові структури 2019-06-07T22:13:40+03:00
Українські Новини
Поліція почала розслідування за фактом падіння літака в озеро в Києві

Поліція почала розслідування за фактом падіння літака в озеро в Києві

Аварія літака у Києві. Фото: Держнс
Аварія літака у Києві. Фото: Держнс

Слідчі поліції Києва почали кримінальне провадження за фактом аварійної посадки літака Ан-2 у Святошинському районі Києва, в результаті якої 3 людини отримали тілесні ушкодження, 2 з них госпіталізовані.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіціі, передають Українські Новини.

Зазначається, що близько 16:00 до чергової частини надійшло повідомлення про те, що під час планового обльоту літак АН-2, що вилетів з аеродрому "Чайка", здійснив вимушену посадку на водойму у Святошинському районі.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

За інформацією пілота, під час польоту сталося зниження потужності двигуна й літак почав зменшувати висоту, тому пілот прийняв рішення здійснити вимушену посадку на водойму.

Слідчі почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу.

Порушення карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років.

Як повідомляли Українські Новини, літак, що виконував рейс "Бориспіль (Київська область) - Шарм-ель-Шейх (Єгипет)", 17 травня здійснив екстрену посадку в міжнародному аеропорту "Одеса" через анонімне повідомлення про бомбу на борту літака.

Також у Рівненській області розбився військовий вертоліт, весь екіпаж загинув.

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