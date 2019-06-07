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07 червня 2019, пʼятниця, 14:36 26
Президент 2019-06-07T17:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленський думає приїхати на з'їзд "Слуги народу" в ботсад

Зеленський думає приїхати на з'їзд "Слуги народу" в ботсад

Президент Володимир Зеленський планує взяти участь у з'їзді політичної партії "Слуга народу" в неділю, 9 червня.

Про це Українським Новинам повідомило джерело з оточення Президента.

"Він має бути (на з'їзді)", - сказав співрозмовникло джерело.

Інших подробиць він не повідомив.

Як повідомляли Українські Новини, партія "Слуга народу" перенесла з'їзд Національному ботанічному саду імені М.Н.Гришка в Києві з 8 червня на 9 червня.

"Слуга народу" вирішила перевіряти в 3 етапи кандидатів у список партії для балотування у Верховну Раду на позачергових виборах 21 липня 2019 року.

Також партія "Слуга народу" народу набирає 48,2% голосів, "Опозиційна платформа - За життя" - 10,7%, "Європейська солідарність" - 7,8%, "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 6,9% і "Голос" - 5,6% на виборах Верховної Ради з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг".

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